Die Stunde der E-Bikes - alle Infos in der neuen ELEKTROBIKE (FOTO)

Stuttgart, Deutschland (ots) - Der Frühling ist da, und die Corona-Krise hat nun auch den öffentlichen Personennahverkehr erreicht. Wer jetzt auf ein E-Bike umsteigen kann, mit dem sich selbst anspruchsvollere Strecken meistern lassen, ist fein raus. Alle Infos, die potenzielle Käufer für die richtige Entscheidung brauchen, bietet das heute neu erscheinende Magazin ELEKTROBIKE. Es kann unter anderem auf www.elektrobike-online.com/order bestellt werden, sowohl als Printversion wie auch als ePaper.

Die Highlights der aktuellen Ausgabe sind ein Marktüberblick mit Informationen zu 63 Rädern und ein großer Test mit 32 aktuellen Modellen jeweils aus allen Kategorien sowie eine Kaufberatung, mit der sich das individuell beste E-Bike ermitteln lässt. Zudem bietet das Heft auf 32 Seiten geballtes E-Bike-Wissen rund um Antriebe, Reichweite, Akkus und vieles mehr.

Ergänzt wird das Heft durch den 24 Seiten starken Extrateil CARGOBIKE. "Lastenräder liegen gerade in Großstädten und bei Familien im Trend", sagt Redaktionsleiter Björn Gerteis. "Mit den Kindern in den Park, danach zum Einkaufen, am Wochenende auf Tour - das funktioniert alles ganz prima mit den modernen Lasteneseln." Mit dem als Wendecover gestalteten Special greift das Medienhaus Motor Presse Stuttgart das Boomthema auf und bietet alle Infos, um das richtige Modell zu finden.

