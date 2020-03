Cannadips CBD bei der Hemp & CBD Expo in England ausgezeichnet

London (ots/PRNewswire) - Cannadips, die von SpectrumLeaf Limited auf dem europäischen Markt eingeführte kalifornische Marke für CBD-Bags, deren Wirkstoffe über die Mundschleimhaut aufgenommen werden, erhielt kürzlich auf der Hemp & CBD Expo den 1. Platz in der Kategorie "Best Edible" sowie den 2. Platz in der Kategorie "Best Innovation". Die Marke Cannadips wurde auf der Messe von McChrystal's, dem Zwischenhändler von SpectrumLeaf für das Vereinigte Königreich, präsentiert. Schwerpunkt der Messepräsenz war die Erhöhung der Markenbekanntheit und die Vermittlung von essenziellem Produktwissen.

Die Hemp & CBD Expo kooperiert mit verschiedenen Fachleuten der Branche, unabhängigen Testern und Jurymitgliedern. Auf der Veranstaltung wurde ein umfangreiches Programm mit Seminaren, Preisverleihungen und direkter Kontaktmöglichkeit zu Marken wie Cannadips angeboten.

"Wir glauben, dass wir die Besucher dieser Messe von Cannadips wirklich überzeugen konnten. Die Einzigartigkeit unseres Produkts stand im Mittelpunkt und am Stand wurden großzügige Proben angeboten. Außerdem haben wir über die richtige Anwendung, die Wirksamkeit der CBD-Freisetzung und die Hintergründe des einzigartigen Beutelformats informiert. Insgesamt war die Messe ein voller Erfolg und die Besucher haben uns viel positives Feedback zur hohen Bioverfügbarkeit und zum guten Geschmack der CBD-Beutel gegeben", kommentierte Charles McChrystal, Director of Business Development bei McChrystal's.

"Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir zwei Preise erhalten haben, besonders, da Cannadips in Märkten wie Großbritannien noch relativ neu ist. Diese CBD-Beutel sind wirklich innovativ, nicht nur durch die Art und Weise der CBD-Freisetzung und -Aufnahme, sondern auch in Bezug auf das mit viel Sorgfalt entwickelte Geschmacksprofil, mit dem wir Anwendern ein besonderes Erlebnis bieten", erklärt Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf, der die Messe ebenso besuchte. "Die Hemp & CBD Expo war eine tolle Erfahrung. Wir werden auch in Zukunft eng mit regionalen Partnern zusammenarbeiten und an den wichtigsten Branchenmessen in Europa teilnehmen, um die Markenbekanntheit von Cannadips zu erhöhen."

Cannadips CBD-Bags werden nicht gekaut oder geschluckt, sondern in den Mund zwischen die Oberlippe und das Zahnfleisch gelegt, wo das CBD schnell freigesetzt wird. Die Bioverfügbarkeit des wasserlöslichen CBDs von Cannadips ist 3- bis 4-mal höher als das von traditionellen CBD-Ölen oder -Tinkturen. Die CBD-Bags sind THC-frei, laborgeprüft und komplett aus natürlichen, veganen, gentechnikfreien und pestizidfreien Bestandteilen hergestellt.

Informationen zu SpectrumLeaf

SpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Bereitstellung von erstklassigen CBD-Produkten entsprechend dem kollektiven Kundenbedürfnis verschrieben hat. Eines der ersten vom Unternehmen eingeführten Produkte ist Cannadips - ein vollständig natürliches, diskretes und schnellwirksames CBD-Produkt, das als Beutel im Mund zur Aufnahme des CBDs über die Mundschleimhaut angewendet wird. Dank eines firmeneigenen Verfahrens bleiben dabei die wertvollen Terpen- und Flavonoidbestandteile erhalten.

