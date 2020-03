Nothilfe für die österreichischen ImkerInnen in Zeiten der Corona Krise

Die am 15. März verordneten Ausgangsbeschränkungen betreffen die österreichischen ImkerInnen genau zu Saisonstart ganz besonders

Wien (OTS) -

Hilfe für Imkerinnen und Imker ist organisiert

Besonders jetzt im Frühling brauchen die Bienen die Betreuung der ImkerInnen. Der Österreichische Erwerbsimkerbund hat kurzfristig die Plattform imkerhilfe.at ins Leben gerufen, um laufend über die aktuelle Situation zu informieren und gegenseitige Hilfe zu organisieren. Imker können ihre Hilfe anbieten oder bei Bedarf in Anspruch nehmen. “Wir helfen zusammen, für die Bienen in Österreich”, so Dr. Stefan Mandl, Obmann der Biene Österreich. Im Hintergrund muss sichergestellt sein, dass allen von Ausgangs- und Zufahrtsbeschränkungen oder Krankheit betroffenen ImkerInnen professionell geholfen wird. “Über die Plattform koordinieren wir die fachliche Hilfe, notwendiges Material und die Dokumentation der Arbeiten”, sagt Daniel Pfeifenberger, Koordinator von imkerhilfe.at.

www.imkerhilfe.at

Bildrechte/Fotocredits: bienenlieb.at

Foto-Download

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Pfeifenberger, Österreichischer Erwerbsimkerbund

0664/8517591, daniel @ bienenlieb.at

DI Dr. Stefan Mandl, Biene Österreich

0699/13922400, stefanmandl @ yahoo.de