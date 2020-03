Aufpoliert - AutoScout24 enthüllt neues Markendesign auf Website und Apps

Der europaweit größte Online-Automarkt geht ab heute neue Design-Wege in Highlighter-Gelb

Wien (OTS) - Frisch. Modern. Stylish. Das neue Gesicht von AutoScout24 schafft mit knallgelben Highlights im Textmarkerstil und einer neuen Schriftart mehr Klarheit und Einfachheit. Es schafft Orientierung und sorgt so für noch mehr Übersichtlichkeit. Die Mission dahinter: Alle Entscheidungen rund um das Auto für Käufer und Verkäufer noch einfacher zu machen. Ab heute kann man sich den neuen Markenauftritt auf der Website und in der Android App ansehen (iOS folgt) – bis Mitte 2020 wird alles im neuen Look & Feel erstrahlen.

Das neue Design macht alles einfacher: Kaufen, Verkaufen, Suchen und Finden. Es hebt sich nicht nur ab, sondern auch alles Wichtige hervor. Nutzer sollen alles Relevante auf einen Blick sehen, damit sie die beste Entscheidung treffen können.

Umfassendstes Redesign der Unternehmensgeschichte

„Wir sind klar, einfach und effizient, damit unsere Kunden und Nutzer ihre Ideen schnell und sicher in die Realität umsetzen können. Unsere neuen Farben fallen auf und betonen, was hilft, um die richtige Entscheidung zu treffen“, sagt Jochen Kurz, Director Product bei AutoScout24. „Wir sind mit unserem Online-Marktplatz seit über 20 Jahren aktiv, unser Erscheinungsbild haben wir jedoch bisher immer nur behutsam modifiziert. Damit jeder sein Traumauto noch schneller finden kann, haben wir uns für das umfassendste Redesign der Unternehmensgeschichte entschieden. Wir verstehen uns als Vorreiter und Marktgestalter. Neben unseren Produktinnovationen wollen wir nun unseren Nutzern auch ein neues, hilfreiches Design bieten.“

Als Kleinanzeigenportal gestartet umfasst das heutige Marktnetzwerk inzwischen weit mehr als nur Fahrzeuginserate: Fahrzeug-, Preis- und Händlerbewertungen, Online-Autokauf, und natürlich reichlich Informationen zu allen Fragen rund um das Automobil. Mit dem neuen Textmarkerstil wird ab jetzt unterstrichen, umkreist und markiert was wichtig ist – von der ersten Idee bis zur Umsetzung - online und digital.

Umstellung aller Markenelemente

Neben einem neuen Logo hat AutoScout24 auch alle anknüpfenden Markenelemente wie Typografie, Fotografie, Illustrationsstil, Farbsets und „Tone of voice“ überarbeitet. Das neue Design wird ab heute Schritt für Schritt auf der Website und in den Apps von AutoScout24 sichtbar werden. Für den neuen Markenauftritt von AutoScout24 hat die interne Brand-Abteilung mit der Londoner Marken- und Designagentur DesignStudios zusammengearbeitet.

Gemeinsamer Markenkern trotz Unternehmenstrennung von Scout24 AG

Das Redesign erstreckt sich über alle Marken der Unternehmensgruppe Scout24 samt ImmoScout24. Auch wenn AutoScout24 als Firma nicht mehr zur Scout24 AG gehören wird, wird an der gemeinsamen Marke festgehalten. Denn in den Augen der Nutzer bleibt es eine Markenfamilie, die positiv aufeinander abstrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Extern für AutoScout24 tätig



Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ scout24.com