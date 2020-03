Wirtschaftskammer: Bewegungsfreiheit für Schlüsselarbeitskräfte sicherstellen

Home-Office nicht in allen Branchen möglich – Zuhausebleiben von Mitarbeitern in Absprache mit Arbeitgebern

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die Klarstellung von Bundesministerin Margarete Schramböck, dass Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen keine Werksschließungen und Produktionsstopps für die Industrie oder das produzierende Gewerbe notwendig machen.

„Beim Kampf gegen das Coronavirus geht es vor allem um eins: um die Rettung von Menschenleben. Das hat Vorrang vor allem anderen. Gleichzeitig müssen wir uns auch um die Gesundheit unserer Betriebe kümmern, denn sie sichern Arbeitsplätze und soziale Stabilität“, betont WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.

Bestätigung sichert Bewegungsfreiheit für Schlüsselarbeitskräfte

Die Wirtschaftskammer bietet daher ab sofort allen heimischen Unternehmen einen Vordruck für die Kennzeichnung von Schlüsselarbeitskräften an, um die Bewegungsfreiheit der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. „Damit möchten wir die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft, aber auch unserer Gesellschaft, in dieser außergewöhnlichen Situation gewährleisten“, so Kopf abschließend.

Die „Bestätigung Schlüsselarbeitskraft“ ist unter https://bit.ly/38UHH70 verfügbar. (PWK097/FS)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe