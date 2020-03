EANS-News: ams AG / Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der USD 350.000.000 0,875% Schuldverschreibungen fällig 2022 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag der ams AG

Premstaetten - NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE) IN, INNERHALB ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER GERICHTSBARKEITEN DARSTELLEN WÜRDE.

Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der

USD 350.000.000 0,875% Schuldverschreibungen fällig 2022 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag der ams AG (die "Emittentin") (ISIN: DE000A19PVM4) (die "Schuldverschreibungen")

Soweit die hierin verwendeten Begriffe nicht anders definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung

wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen").

Die Emittentin gibt den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass aufgrund der Beschlussfassung des Vorstands der Emittentin, 189.869.454 neue Aktien in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von CHF 9,20 je Aktie auszugeben und mit Ex-Tag am 16. März 2020, gemäß §11(b), §11(k) und §11(n) der Emissionsbedingungen und wirksam am 16. März 2020:

(1) der Wandlungspreis von USD 106,9075 auf USD 65,8845 angepasst wird; und

(2) die Bardividende-Schwellenwerte wie folgt angepasst werden:

_______________________________________________________ |Bardividenden die in |Bardividende- |Bardividende-| |Bezug auf das endende|Schwellenwert |Schwellenwert| |Geschäftsjahr |(vor der Anpassung)|(angepasst) | |ausgeschüttet_wurden_|___________________|_____________| |31._Dezember_2019____|EUR_0,50___________|EUR_0,3081___| |31._Dezember_2020____|EUR_0,60___________|EUR_0,3698___| |31._Dezember_2021____|EUR_0,70___________|EUR_0,4314___| |31._Dezember_2022____|EUR_0,80___________|EUR_0,4930___|

Premstätten,

16. März 2020

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.

Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.

Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG) oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

