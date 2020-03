NEOS: Menschen aus Lagern auf griechischen Inseln sofort evakuieren

Stephanie Krisper: „Die Zuständen in den Flüchtlingslagern sind absolut untragbar, die EU muss ihre Verantwortung wahrnehmen.“

Wien (OTS) - Nach dem heutigen Brand im Elendslager Moria, bei dem auch ein Kind ums Leben kann, wiederholt NEOS-Sprecherin für Asyl und Migration, Stephanie Krisper, ihren dringlichen Appell, die Lager auf den griechischen Inseln sofort zu schließen und die Menschen aufs Festland zu evakuieren: „Die Zustände in diesen Lagern sind seit zu langer Zeit absolut untragbar. Die Europäische Union sieht hier das Resultat ihre sträflichen Unterlassens einer konstruktiven Asylpolitik seit 2015. Sie ist hier in der Verantwortung, die sie endlich wahrnehmen muss- und die EU sind die Mitgliedstaaten und damit auch Österreich. Das System in Griechenland muss human und effizient aufgestellt und dafür als erstes die Menschen aufs Festland gebracht werden. Es ist einfach eine Entscheidung, hier die Finanzierung für eine menschenwürdige Versorgung unter EU-Ägide am Festland auf den Weg zu bringen. Die EU-Mitgliedstaaten mögen hier ihre Werte wieder entdecken und handeln."

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu