STIHL TIMBERSPORTS® Wettkämpfe im Mai finden nicht statt

STIHL TIMBERSPORTS® World Trophy 2020

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Entwicklung hinsichtlich der Verbreitung von COVID-19 haben die Verantwortlichen der Extremsport-Serie STIHL TIMBERSPORTS® alle Wettkämpfe in Wien offiziell abgesagt.

Diese Maßnahme betrifft die beiden internationalen Wettkämpfe STIHL TIMBERSPORTS® World Trophy und STIHL TIMBERSPORTS® Rookie Weltmeisterschaft, die am 21. und 22. Mai in Wien stattfinden sollten. Auch die nationalen Meisterschaften für Profis und Rookies, die in diesem Rahmen ausgetragen werden sollten, werden nicht durchgeführt. Diese Entscheidung wurde in gemeinsamer Abstimmung mit dem Forstbetrieb der Stadt Wien getroffen, der als Ausrichtungspartner ein Rahmenprogramm für Zuschauer an beiden Veranstaltungstagen geplant hatte. Auch dieses Programm entfällt.

Darüber hinaus wird der Sportbetrieb in allen TIMBERSPORTS® Ligen weltweit bis Ende April 2020 eingestellt. Dies gilt neben den Wettkämpfen auch für Trainingscamps, Sport-Meetings, Probetrainings, Shows und alle weiteren TIMBERSPORTS® Veranstaltungen.

Die STIHL TIMBERSPORTS® Organisationsgremien beobachten kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen und behalten sich vor, gegebenenfalls weitere Maßnahmen im Sinne des Wohlergehens der Allgemeinheit und der Gesundheit aller Beteiligten zu ergreifen. Ob die weltweiten Aussetzungen aller Veranstaltungen zeitlich ausgeweitet werden, entscheiden die Verantwortlichen je nach Situation neu und geben dies rechtzeitig bekannt.

Weitere Informationen zu den betroffenen Veranstaltungen gibt es unter www.timbersports.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse-Team

ACTS Communication

presse @ acts.at

Hasnerstraße 123

1160 Wien