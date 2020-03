Katholischer Familienverband zu Corona: Wir werden das schaffen!

Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverband an alle Familien: "Folgen Sie den Anweisungen der Bundesregierung und bleiben Sie optimistisch - wir werden das schaffen!"

Wien (OTS) - Zuversichtliche Worte richtet Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbandes angesichts der Corona-Krise an die über 2,4 Millionen Familien im Land: „Ich kann mir vorstellen, das die aktuelle Situation beängstigend ist und sich viele Eltern fragen, wie sie die kommende Zeit überstehen sollen“, ist sich Trendl der großen Herausforderungen dieser Tage bewusst. Dennoch appelliert er an die Familien: „Halten Sie zusammen, gerade auf Sie kommt jetzt eine große Verantwortung zu, jeder einzelne von uns hat es in der Hand, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickelt“, ist er überzeugt, dass es Familien sind, die nun einen wertvollen Beitrag für das Weiterfunktionieren der Gesellschaft leisten können. „Indem Sie nun den Anweisungen der Bundesregierung Folge leisten, Ihre Kinder so gut es geht zuhause betreuen und Sie versuchen die Normalität und einen geregelten Alltag aufrecht zu halten, leisten Sie einen wertvollen Beitrag“, so der Präsident der größten, überparteilichen Familienorganisation.

Trendl kündigt an: „Wir werden so gut es geht versuchen, Familien in dieser Zeit zu unterstützen“.

Unter dem Link: www.familie.at/corona wird es täglich einen Impuls speziell für Familien geben: „Wir versuchen Familien so gut es geht virtuell dabei zu unterstützen ihren Alltag gut zu gestalten“, so Trendl und kündigt einen bunten Mix aus Expertengesprächen, Life Hacks, Bastel- und Rezepttipps und Blogbeiträgen an.

„Lassen wir uns in diesen schweren Zeiten nicht unterkriegen, wir werden das schaffen!“, so seine Botschaft an die Familien. Gleichzeitig möchte er all jenen einen großen Dank aussprechen, die derzeit für den Erhalt der Infrastruktur sorgen: „All jenen die jetzt im Gesundheitswesen, im Lebensmittelhandel oder in den Apotheken oder im öffentlichen Dienst ihre wichtige Arbeit verrichten möchte ich besonders bedanken – es ist unglaublich, was in diesen Bereichen derzeit geleistet wird“, so Trendl und verweist auch auf die Ausnahmesituation für Pädagog/innen: „Auch all jene die für die Notbetreuung sorgen, verdienen einen besonderen Dank“. Er ist überzeugt, dass wir diesen Dank am besten zeigen können, indem wir diese Menschen ganz bewusst schützen und sie so wenig Infektionsgefahr wir nur möglich aussetzen. „In diesem Sinne, überlegen Sie sich in nächster Zeit besonders gut, welche Wege unbedingt notwendig sind und auf welche Sie verzichten können.“

Das Büro des Katholischen Familienverbandes ist am Vormittag besetzt und telefonisch erreichbar, das Pressehandy ist unter der Nummer 0664/ 88 52 26 20 zu erreichen. Aufgrund der aktuellen Situation kann es bei steuerinfo-Anfragen und Bestellungen über den Shop des Dachverbandes zu Verzögerungen kommen. „Auch wir leisten einen Beitrag, haben Mitarbeiter/innen auf Urlaub oder ins Home Office geschickt und werden dennoch weiterhin alles daran setzen, eine starke Unterstützung für alle Familien zu sein“, so Trendl.

