ÖAMTC: Lange Staus Richtung Deutschland

Kein Transit über „Deutsches Eck“

Wien (OTS) - Starker Heimreise- und Güterverkehr verursachten lange Staus in Richtung Deutschland, informierten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am frühen Montagnachmittag. Die längsten Staus, mit Wartezeiten bis zu zwei Stunden, gab es dabei vor dem Grenzübergang Hörbranz auf der Rheintal Autobahn (A14) ab Dornbirn und vor dem Grenzübergang Suben auf der Innkreis Autobahn (A8) ab Ort im Innkreis. Kürzere Wartezeiten gab es vor Kufstein auf der Inntal Autobahn (A12), am Walserberg (A1) und Freilassing (B155) bei Salzburg.

Der Grenzübertritt zwecks Transits zwischen Salzburg und Tirol ist nicht möglich. An den Autobahngrenzstellen Kufstein und Walserberg werden Österreicher zurückgewiesen. Am „Kleinen Deutschen Eck“, der Verbindung zwischen Salzburg – Bad Reichenhall – Schneizlreuth – Lofer, wird derzeit noch an einer Lösung für Berufspendler gebastelt. „Prinzipiell ist aber auch diese Grenze geschlossen“, hieß es von offizieller Stelle.

Ähnliches Szenario an ungarischen Grenzen erwartet

Nach der heutigen Ankündigung der Ungarischen Regierung auch an ihren Grenzen nur Heimreisende passieren zu lassen, erwartet der ÖAMTC ähnliches Stauaufkommen in Richtung Ungarn in den nächsten Tagen.

