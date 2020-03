Corona: Live Video Hausbesuche mit Vicodo® Video Technologie kostenlos testen (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Corona Virus breitet sich aus. Nicht nur Großveranstaltungen werden abgesagt, auch Kundentermine, Besichtigungen, Begutachtungen fallen aus.

Mit der Vicodo® Live Video Technik können Sie Ihren Kunden sofort helfen. Sprechen Sie mit Ihren Kunden über deren Bedürfnisse und beraten Sie sie per Live Video - so persönlich als wären Sie vor Ort. Sie benötigen Einblick in die Umgebung ihres Kunden? Lassen Sie sich per Live Video in einem persönlichen Gespräch den Ort, Gegenstand oder Schaden zeigen, den sie bearbeiten sollen.

Bei Fragen aller Art und auch bei technischen Problemen wird ein Live Video Gespräch Ihnen und Ihren Kunden bei der Analyse und Lösungen schnell und unkompliziert helfen.

Vicodo® funktioniert direkt im Browser - weder bei Ihnen noch bei Ihrem Kunden ist eine Installation einer Software oder App erforderlich. Vicodo® ist natürlich DSGVO konform. Vicodo® ist sowohl für Desktop als auch Mobil einsetzbar.

So einfach geht's:

Ihr Kunde erhält einen Link per SMS oder E-Mail.

Der Video-Chat startet sofort im Browser

Ihr Kunde muss sich nicht registrieren oder anmelden.

Live Videos können automatisch aufgezeichnet werden

Testen Sie Vicodo® Live Video jetzt kostenlos: www.vicodo.com

Oder senden sie eine mit Ihren Fragen oder dem Wunsch nach Beratung an: service @ vicodo.com.

Vicodo ist ein Produkt der FreudeSchenken AG, Kemperplatz 1 in 10785 Berlin einem Anbieter von Live Streaming Lösungen für verschiedene Branchen wie Versicherungen, Verkaufs- und Kundenservice Anbieter, Medizin & Forschung, Banken & Finanzen und Agrarwirtschaft.

