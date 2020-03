Toto: Dreifachjackpot - rund 150.000 Euro warten

Solo-Zwölfer mit mehr als 5.300 Euro über win2day erzielt

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge ist in der Toto Runde 11B ein Dreizehner ausgeblieben, und somit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot. Im Dreizehner Gewinnrang werden dann rund 150.000 Euro liegen.

Mit dem über win2day angebotenen Systemspiel-Programm „System Champion“ gelang einem win2day-User nicht nur der einzige Zwölfer der Runde mit mehr als 5.300 Euro, sondern er tippte auch noch zwei Elfer, zwei Zehner und fünfmal den Fünfer-Bonus.

In der Torwette gab es abermals sowohl im er ersten wie im zweiten Rang keinen Gewinner.

Da kein einziges Spiel des Toto Programmes stattgefunden hat, mussten alle 18 Spiele sowie alle fünf Torwette Ergebnisse gemäß den Spielbedingungen mittels Ersatztipp gewertet werden.

Achtung! Die Toto Runden 12A und 12B werden noch durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus pausieren derzeit allerdings die meisten europäischen Fußballligen, sodass sämtliche Spiele dieser beiden Runden mit Ersatztipps gewertet werden müssen. Danach, also ab der Toto Runde 13, werden bis auf weiteres keine weiteren Toto Runden mehr angeboten.

Annahmeschluss für die Runde 12A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 11B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 147.458,74 – 150.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.316,90 19 Elfer zu je EUR 62,10 161 Zehner zu je EUR 14,60 315 5er Bonus zu je EUR 3,10

Der richtige Tipp: E1 E2 E1 EX E2 / E1 E1 E2 E1 E1 E1 E1 EX E1 EX EX EX E2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 24.000,96 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.202,88 Torwette 3. Rang: 13 zu je EUR 509,88 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 131.689,34

Torwette-Resultate: E2:1 E0:1 E2:1 E2:2 E0:2

