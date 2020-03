Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch geht es um rund 2,5 Millionen Euro

2 Joker zu je rund 90.200 Euro Oberösterreich

Wien (OTS) - Am Sonntag ist zum dritten Mal in Folge ein Sechser ausgeblieben, und so geht es am kommenden Mittwoch – bereits zum viertel Mal im heurigen Jahr – um einen Dreifachjackpot. Im Gewinntopf werden dann rund 2,5 Millionen Euro liegen.

Drei Spielteilnehmern glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl, und sie gewannen jeweils rund 31.800 Euro. Während ein Wiener seinen Gewinn auf einem Normalschein ankreuzte, waren ein weiterer Wiener und ein win2day-User jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Wie immer profitieren in einem solchen Fall die Gewinner eines Fünfers, da die Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wird. 39 Spielteilnehmer erhalten demnach für ihren Fünfer jeweils rund 6.700 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 100.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker hatten zwei Oberösterreicher die richtige Ziffernkombination auf ihrem Wettschein. Sie hatten auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt und erhalten damit jeweils rund 90.200 Euro.

TopTipp

Ein Salzburger und ein Wiener setzten bei TopTipp jeweils auf vier Zahlen, die unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen waren. Mit ihrem richtigen 4er-Tipp gewannen sie jeweils 3.500 Euro.

Achtung! Lotto- und Joker-Ziehungen finden auch in Zukunft zur gewohnten Zeit unter notarieller Aufsicht statt, werden aber vorerst nicht mehr im Fernsehen übertragen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. März 2020

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.157.961,28 – 2,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.767,20 76 Fünfer zu je EUR 1.367,90 162 Vierer+ZZ zu je EUR 192,50 3.540 Vierer zu je EUR 48,90 4.659 Dreier+ZZ zu je EUR 16,70 59.148 Dreier zu je EUR 5,30 192.570 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 16 17 20 25 43 Zusatzzahl: 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. März 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 39 Fünfer zu je EUR 6.654,40 1.981 Vierer zu je EUR 22,20 33.217 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 14 15 29 32 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. März 2020

2 Joker EUR 90.191,80 12 mal EUR 8.800,00 131 mal EUR 880,00 1.059 mal EUR 88,00 9.099 mal EUR 8,00 88.929 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 8 9 5 5 5

