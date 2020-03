Schnabl/Dworak: „Niederösterreichs Gemeinden leisten Außerordentliches!“

Soziales Engagement wird in diesen Tagen quer durch das Bundesland hindurch großgeschrieben

St. Pölten (OTS) - „Das soziale Engagement aller Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist in diesen Tagen beeindruckend! Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen, welche sich in dieser ungewohnten und schwierigen Zeit für ihre Mitmenschen engagieren, auf das Herzlichste bedanken!“, zeigen sich der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, LHStv. Franz Schnabl und NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak stolz, ob der unglaublichen Welle an Solidarität, welche das Bundesland Niederösterreich in diesen Tagen erfährt.

„Die Rahmenbedingungen, damit das soziale Engagement in dieser Art und Weise überhaupt möglich ist, geben dabei die Gemeinden vor. Stellvertretend für so viele Städte und Gemeinden in unserem Bundesland darf ich etwa Traiskirchen, Loosdorf, Ebreichsdorf oder Ternitz nennen, die den Ablauf von Einkaufs-Erledigungen oder Arztbesuchen für die ältere Generation hervorragend koordinieren. Ohne sie wäre vieles nicht möglich!“, wendet sich Dworak mit seinem Dank direkt an die Verantwortlichen in den Kommunen.

LHStv. Schnabl betont abschließend, dass es herzerwärmend sei, wie die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Generationen in diesem Moment miteinander umgehen: „Aus den Gemeinden direkt, aber auch bspw. aus sozialen Medien, erfahren und wissen wir, dass sich sehr viele Menschen melden und ihre Hilfe anbieten. Nachdem man in den vergangenen Monaten und Jahren oft gehört hat, dass sich die Bevölkerung zusehends voneinander abwendet und es zu einem verstärkten Egoismus und Eigennutz kommt, ist diese Welle an Solidarität und Nächstenliebe in Niederösterreich das beste Beispiel dafür, dass dem nicht so ist! Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei allen für ihr Engagement zum Wohle der Mitmenschen bedanken!“

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Sebastian Thumpser

Pressesprecher

0676/7898189

sebastian.thumpser @ spoe.at