NEOS Wien: Vorwahlen für Listenplätze werden verschoben

Bezirkslisten werden am 28.3. via E-Voting erstellt

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Situation verschiebt NEOS Wien den Vorwahl-Prozess für die Erstellung der Gemeinderats-Liste.

Heute hätte der Online-Vorwahlprozess starten sollen, bei dem alle Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit haben, für die Kandidat_innen abzustimmen. NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern: „Wir haben uns im Erweiterten Landesteam einstimmig dafür ausgesprochen, diesen Prozess vorerst zu stoppen. Österreich und insbesondere auch Wien sind in einer Ausnahmesituation wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Jetzt geht es darum, gemeinsam die Krise zu überstehen. Wir werden nach Ostern die Situation neu bewerten und dann den Listenerstellungsprozess festlegen.“

Am 28. März hätten Gemeinderats- und Bezirkslisten bei der Mitgliederversammlung beschlossen werden sollen. Nun werden an diesem Tag lediglich die Bezirkslisten bei der digitalen Mitgliederversammlung via E-Voting beschlossen.

