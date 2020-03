Aschbacher: Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber

Abstimmung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist jetzt besonders wichtig

Wien (OTS) - „Wo es möglich ist, sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Zuhause arbeiten. Gleichzeitig ist es wichtig, dass in versorgungskritischen Bereichen wie dem Lebensmittelhandel, der Lebensmittelproduktion sowie der Lagerlogistik so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich vor Ort sind und ihrer Arbeit nachgehen“, betont Arbeitsministerin Christine Aschbacher. „Ich bitte daher alle berufstätigen Eltern in diesen Bereichen: Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber und überlegen Sie gemeinsam, ob Sie die Möglichkeit der Kinderbetreuung in den Kindergärten und Schulen nützen und zur Arbeit kommen können.“

Um die Versorgung zu gewährleisten, wurden bereits vergangene Woche die Arbeitszeiten flexibilisiert und Abweichungen von geltenden Arbeitszeitbestimmungen in allen Branchen ermöglicht. „Wir sehen schon jetzt, dass dieser Erlass greift. Denn wie im Gesundheitsbereich, ist es auch in anderen Bereichen – etwa bei der Polizei, der Energieversorgung, im Lebensmittelhandel und in Apotheken wichtig und notwendig, dass Arbeitszeitgrenzen vorübergehend überschritten werden dürfen“, so Aschbacher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher Herbert Rupp

01/53115-633404

herbert.rupp @ bmafj.gv.at