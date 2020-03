ZOOMLION spendet Italien Masken als Reaktion auf COVID-19 in Italien

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (01157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Maschinen und landwirtschaftlichen Geräten, spendet heute eine erste Lieferung von 50.000 Masken aus Changsha, China, in die Lombardei, Italien.

Nach der Ankunft in der Lombardei werden die Masken an die lokalen Gesundheitsbehörden geliefert und dann an die medizinischen Mitarbeiter an der Front verteilt, um die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie in Italien einzudämmen.

Die 50.000 Masken wurden vom CPC Hunan Provincial Committee sowie der Volksregierung der Provinz Hunan zur Verfügung gestellt und von Unternehmen in der ganzen Provinz nach EU-Standards hergestellt. ZOOMLION koordinierte die Herstellung, Logistik und Zollabfertigung innerhalb von nur zwei Tagen.

"Die erste Lieferung wird an das Niguarda-Krankenhaus in Mailand gespendet", sagte Li Bin, Direktor des Bereichs International Business Management bei ZOOMLION. "ZOOMLION hatte zuvor in großem Umfang persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gekauft, um die Ausbreitung von COVID-19 in China einzudämmen. Zu dieser Zeit haben die Mitarbeiter von ZOOMLION weltweit, einschließlich der Mitarbeiter von CIFA in Italien, das Unternehmen beim Kauf und Transport von PSA und bei der Wiederaufnahme der heimischen Produktion in China aktiv unterstützt. Nun möchen wir auch Italien Hilfe und Unterstützung zukommen lassen. "

"Ich möchte der Provinz Hunan und Zoomlion im Namen der Lombardei meinen aufrichtigen Dank für die Hilfe in dieser Notlage aussprechen", sagte Giuliana Sabatino, die zuständige Gesundheitsbeauftragte der lombardischen Regierung.

Die Entwicklung von ZOOMLION und CIFA in Italien

ZOOMLION hat eine langjährige Beziehung zur CIFA. Im Jahr 2008 wurde CIFA von ZOOMLION zum Vorteil aller übernommen, weil dadurch eine Lieferkette von Weltklasse sowie Marktsynergien geschaffen werden konnten.

In den letzten 12 Jahren seit der Übernahme wurden die Strukturen von ZOOMLION und CIFA rasch miteinander verwoben und das gemeinsame Know-how genutzt, um eine breite Palette außergewöhnlicher Produkte zu schaffen.

Im Jahr 2012 entwickelten die Beiden gemeinsam einen LKW mit einer 101 Meter langen Boom-Pumpe aus Kohlefaser, der noch heute einen Guinness-Weltrekord hält. In jüngster Zeit haben sie die Messlatte mit den neuen Betonpumpen-Lastwagen der C-Serie - dem K38C und dem K43C - sowie erstklassigen Maschinen zur Herstellung von Betonelementen, einschließlich der Nassspritzmaschine CSS3-Z1, weiter erhöht. CIFA hat in China eine Fabrik gebaut, die ihre weltberühmte Komponenten-Lieferkette nutzt, um die Synergien mit ZOOMLION besser zu nutzen. Dank frischem Kapital hat das Unternehmen seine Forschung- und Entwicklungstätigkeit verstärkt und neue Patente für die Kohlefaser- und Hybridmotortechnologie angemeldet, wodurch sich sein Wettbewerbsvorteil erhöht hat.

In Anerkennung der bemerkenswerten Beiträge herausragender chinesischer Unternehmer bei der Übernahme von CIFA und des gemeinsamen Erfolgs verlieh der damalige italienische Präsident den Leonardo International Award 2010 an Zhan Chunxin, den Vorsitzenden von ZOOMLION. Zudem wurde das Unternehmen auch als Fallstudie in den Lehrplan der Harvard Business School aufgenommen.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) wurde 1992 gegründet und ist ein Hersteller hochwertiger Ausrüstungsgegenstände, der neben Maschinen für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft auch Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vertreibt aktuell mehr als 600 moderne Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.

Informationen zu CIFA

Seit ihrer Gründung 1928 in Italien entwirft, produziert und vertreibt CIFA Innovationen in der Baubranche und hat sich zu einem weltweit renommierten Hersteller von Betonmaschinen entwickelt. Im Jahr 2008 wurde CIFA von dem chinesischen Industriekonzern Zoomlion Heavy Industry übernommen, der neue Wettbewerbsvorteile und einzigartige Differenzierungsmerkmale sowie Berufserfahrungen aus Italien und China generiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.cifa.com/.

