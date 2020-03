Coronavirus - SPÖ appelliert an Unternehmen, MitarbeiterInnen zur Kurzarbeit anzumelden

Wien (OTS/SK) - Der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried appelliert an Unternehmen, ihre MitarbeiterInnen nicht einfach nach Hause zu schicken. "Wichtig ist jetzt, dass die Betriebe ihre MitarbeiterInnen beim zuständigen AMS zur Kurzarbeit anmelden. So bekommen die Beschäftigten, auch wenn die Arbeitszeit auf null geht, zumindest 90 Prozent ihres Einkommens", erläutert Leichtfried. Auf keinen Fall darf man die MitarbeiterInnen einfach heimschicken, denn so haben sie gar keinen Anspruch auf irgendeine Leistung. ****

"Die Bundesregierung sollte sehr schnell handeln und zeigen, dass die Ersatzregelung für die Entschädigung nach dem Epidemiegesetz wenigstens gleich gut ist. Die Betroffenen brauchen Informationen und sie brauchen Sicherheiten", sagt Leichtfried.

Die SPÖ hat seit Samstag, als die Regierung das Covid-19-Krisengesetz vorgelegt hat, versucht, die Regierungsparteien zu überzeugen, dass man den Entschädigungsparagraphen im Epidemiegesetz nicht außer Kraft setzen darf. Diese Bestimmung ist an sich genau dafür da, dass nach behördlichen Schließungen von Betriebsstätten der Verdienstentgang ersetzt wird.

Mit dem Covid-19-Fondsgesetz, das gestern beschlossen wurde, wird die Geltung des Epidemiegesetzes § 32 für die aktuelle Corona-Krise außer Kraft gesetzt. (Abs. 3: "Die Vergütung für Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist nach dem regelmäßigen Entgelt im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/1974, zu bemessen." Abs. 4: "Für selbständig erwerbstätige Personen und Unternehmungen ist die Entschädigung nach dem vergleichbaren fortgeschriebenen wirtschaftlichen Einkommen zu bemessen.")

"Es geht darum, dass wir jetzt alle zusammenhalten und alles dafür tun, dass die gemeinsam beschlossenen Regeln funktionieren. Die SPÖ wird alles tun, um dabei mitzuhelfen", betont der stv. SPÖ-Klubvorsitzende. (Schluss) wf/df/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at