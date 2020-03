Corona-Krise: BDO Hotline zu Personalthemen

Leitfaden für die staatlichen Hilfsmaßnahmen für Unternehmen

Wien (OTS) - Die Regierung ist dabei, eine neue Gesetzeslage zu schaffen und zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, speziell auch von KMU, auf den Weg zu bringen. Die dringlichsten Fragen ergeben sich sicherlich im Personalbereich, weshalb von BDO speziell dazu eine Hotline und ein Postfach eingerichtet wurden:



Sie erreichen die BDO Personal-Spezialistinnen und Spezialisten Mo-Fr von 8-17 Uhr unter



01-53 73 7-973 bzw. corona-hotline@bdo.at.



Die Beratung umfasst folgende Themen:

Lohn- und Gehaltsverrechnung inkl. Zahlungen

Kinderbetreuung und Pflege von nahen Angehörigen

Betriebsschließungen

Verstärkte betriebliche Tätigkeit (z.B. Lebensmittelhandel etc.)

Schutzmaßnahmen: Krankheits- und/oder Quarantänefall im Betrieb

Dienstreise/Urlaub

Grenzüberschreitend tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anfragen BDO Ausland

Betriebswirtschaftliche Themen

Technische Umsetzung für PV-Kunden





Zu diesen Themenkomplexen sowie den steuerlichen Maßnahmen zur Abmilderung von Liquiditäts- und Zahlungsengpässen bzw. den Regierungsmaßnahmen zum Umgang mit Finanzierungen stellt BDO darüber hinaus einen Leitfaden zur Verfügung, den Sie unter https://bit.ly/2x2pMhu finden. Angesichts der dynamischen Entwicklungen wird dieser permanent erweitert.



Auch BDO folgt dem Aufruf der Regierung und reduziert die sozialen Interaktionen, um zur Eindämmung der Corona-Infektionen beizutragen. Zu diesem Zweck arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt von zu Hause. Damit möchte BDO die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Kundinnen und Kunden schützen und nicht zuletzt auch Verantwortung der Gesellschaft gegenüber wahrnehmen. Über Telefon, E-Mail und Skype ist BDO aber wie gewohnt für Sie erreichbar.

Sollten Sie Ihre persönliche Ansprechperson wider Erwarten nicht erreichen, wenden Sie sich bitte per Mail an office@bdo.at oder telefonisch an 01 537 37. Wir leiten Ihr Anliegen dann gerne an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen weiter.

„Uns ist bewusst, dass alle unsere Kundinnen und Kunden großen Herausforderungen gegenüberstehen. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe, Sie nach Kräften zu unterstützen“, betont Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

