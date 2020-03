AK und ÖGB mit Hotline und Homepage zu Corona-Arbeitsrecht-Fragen

Umfassende Information für Beschäftigte unter www.jobundcorona.at und unter Tel. 0800 22 12 00 80

Wien (OTS) - Arbeiterkammer und ÖGB intensivieren ihr Informationsangebot zum Thema Arbeitsrecht und Corona. Die Website www.jobundcorona.at und die Hotline 0800 22 12 00 80 (Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr) sind ab sofort erreichbar. Das Angebot richtet sich an die Beschäftigten. Die Fragen und Antworten werden täglich aktualisiert und sind in mehreren Sprachen verfügbar.

Die Corona-Krise wird in den nächsten Wochen und Monaten das Leben aller Menschen in Österreich betreffen. Arbeiterkammer und ÖGB sind ganz besonders in dieser Lage für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da. Einerseits durch Beratung, andererseits gemeinsam mit den anderen Sozialpartnern durch Lösungen für neue Instrumente, um die Folgen der Krise abzufedern.

Ziel für AK und ÖGB ist, trotz Corona-Krise möglichst viele Arbeitsplätze sichern zu können. Dafür werden neue Maßnahmen entwickelt, etwa das neue Corona-Kurzarbeitsmodell. „Aus der berechtigten Angst vor dem Virus darf keine Existenzangst werden. Wir appellieren an die Unternehmen, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten, wir werden sie zum Durchstarten nach dieser Krise brauchen“, sagt ÖGB Präsident Wolfgang Katzian. „AK und ÖGB achten dabei ganz besonders darauf, dass faire Lösungen für die Beschäftigten herauskommen. Denn besonders in der Krise braucht es Gerechtigkeit“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Alle, die zur Bewältigung der Krise beitragen und arbeiten, damit das Leben in Österreich geordnet weitergeht, müssen große Anstrengungen leisten und sind HeldInnen.

