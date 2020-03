Stay at Home, Baby! mit FM4

Wien (OTS) - Stay at Home, Baby! FM4 ruft alle seine Hörerinnen und Hörer auf, zu Hause zu bleiben und ändert sowohl seinen Slogan als auch das Programm.

Alle aktuellen Informationen zur Situation in Österreich auch in englischer Sprache gibt es in den stündlichen Nachrichten von FM4. Am heutigen Montag (16.3.) werden die FM4 Science Busters von 13.00 bis 14.00 Uhr alle Fragen rund um das Corona Virus beantworten. Quer durch das FM4-Programm wird versucht, die FM4 Community via Radio zu vernetzten, es gibt Empfehlungen und Tipps zur Bewältigung von Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen. Ab heute gibt es täglich die „FM4 Stay at Home Sessions“: Um 19.00 Uhr wird ein Konzert oder eine Session von österreichischen Bands und Musiker/innen aus dem reichhaltigen FM4 Archiv online und on Air zur Verfügung gestellt, begleitet von aktuell aufgenommenen Videobotschaften der Lieblingsacts. Den Anfang machen die frisch gekürten FM4-Award-Gewinner beim Amadeus, Anger. Morgen (Dienstag, 17.3.) lädt die Phone-In-Sendung „Auf Laut“ (21.00 Uhr) die FM4-Hörer/innen ein, sich darüber auszutauschen, wie es ihnen mit der derzeitigen Situation geht. Denn das Motto dieser Tage lautet: Stay at Home, Baby! But you are not alone.

