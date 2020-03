FPÖ – Hofer: Corona-Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Wien leider nicht ausreichend

Wien (OTS) - Ab heute greifen die von der Bundesregierung vorgeschlagenen und gestern vom Parlament beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Österreich – mit Ausgangsregeln, Geschäftsschließungen, Grenzkontrollen und kompletter Sperre mancher Grenzübergänge. Der Blick zum Flughafen Wien zeigt, dass es offenbar einen wunden Punkt gibt. Es landen in Wien-Schwechat noch immer Passagiermaschinen aus Hochrisiko-Ländern wie Südkorea oder Spanien. Bei den Passagieren werde bei der Ankunft lediglich die Körpertemperatur gemessen. Bei einem Flug aus Spanien wurde nach persönlichen Berichten von Passagieren sogar darauf verzichtet. Für heute werden Maschinen aus Frankfurt, Genf und dem abgeriegelten Bundesland Tirol erwartet. Für FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer ist das unverständlich: „Fiebermessen alleine bringt leider keinen zuverlässigen Schutz. Niemand weiß, wo die Passagiere herkommen. Frankfurt ist ein internationales Drehkreuz – da können auch Menschen an Bord sein, die davor in China waren.“

Hofer ersucht die Bundesregierung, sicherzustellen, dass Passagiere bei der Einreise befragt werden, wo sie sich in den letzten Wochen aufgehalten haben. Danach müsse über weitere Maßnahmen entschieden werden, die jedenfalls bei Aufenthalt in Hochrisikodestinationen einen sofortigen Coronavirus-Test, unter bestimmten Umständen auch Quarantäne, zu beinhalten hätten. „Diese Verschärfung der Einreisebestimmungen am Flughafen Wien ist wichtig, um den bestmöglichen Schutz sicherzustellen“, ist Norbert Hofer überzeugt.

Hofer schlägt aber auch dringend vor, sämtliche Grenzen nach Österreich zu schließen. Das beträfe dann auch den Flugverkehr. Ausnahmen könne es nur für das Heimholen von Österreicherinnen und Österreichern geben.

