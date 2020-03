Coronavirus: KundInnen und MitarbeiterInnen schützen

Kundenservice im Notbetrieb

Telefonisches Service: Wartezeiten wahrscheinlich

Home Office für alle UNIQA MitarbeiterInnen



UNIQA hat als größter privater Krankenversicherer gerade jetzt eine große Verantwortung sowohl den Kundinnen und Kunden aber genauso den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Die Bundesregierung hat die Bevölkerung nachdrücklich dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Auch UNIQA hat sich ganz dem notwendigen und richtigen Schutz der Bevölkerung untergeordnet.

„Jetzt hat der Schutz der Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden, deren Familien genauso wie der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Liebsten oberste Priorität. Wir setzen Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wir bitten in dieser herausfordernden Situation vor allem unsere Kundinnen und Kunden um Verständnis. Im Notfallbetrieb können wir leider nicht das übliche Service garantieren – und vor allem nicht in der gewohnten Geschwindigkeit. Wir haben aber das Ziel, den operativen Betrieb für unsere KundInnen, gerade für Schaden- und Leistungsfälle, wenn auch eingeschränkt aber dennoch, aufrecht zu halten“, so Kurt Svoboda, als Chief Risk Officer auch Leiter des Krisenstabs bei UNIQA.

Notfallbetrieb

UNIQA reduziert ab sofort, österreichweit, den Betrieb an sämtlichen Standorten sowohl im Innen- als auch im Außendienst vorübergehend auf das geringst mögliche, betriebsnotwendige Notfall-Maß. Daher werden alle Mitarbeiter aufgefordert, unbedingt zu Hause zu bleiben und mobil zu arbeiten. Mitarbeiter, für die Home Office nicht möglich ist, werden trotzdem aufgefordert zu Hause zu bleiben.

Geltungsbereich



Diese Maßnahme gilt für UNIQA österreichweit. UNIQA schließt vorübergehend nicht nur die Zentrale, sondern auch alle Landesdirektionen und sonstigen Einheiten. UNIQA wird auch alle Kfz-Zulassungsstellen schließen. Ebenfalls sind alle Generalagenturen angehalten, sich entsprechend zu verhalten.

Diese Maßnahme gilt vorläufig bis Sonntag 22. März 2020. Die Entscheidung, wie es danach weitergeht, wird am Donnerstag, den 19. März, gefällt.



Next steps



Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von UNIQA wurden im Sinne der oben skizzierten Maßnahme aufgefordert, strikt von zu Hause aus zu arbeiten bzw. zu Hause zu bleiben.

Service weiter aufrecht



Maßnahmen wegen des Coronavirus und der eingeschränkte Dienstbetrieb bei UNIQA werden sich unweigerlich auch auf das Service und hier vor allem die Geschwindigkeit des Service auswirken. „Das Wichtigste ist, dass Kunden, die Anspruch auf Leistungen bei uns haben, möglichst rasch zu ihrem Geld kommen“, beschreibt Kurt Svoboda die Devise für die nächsten Wochen. Daher wird UNIQA für die Zeit, in der Österreich vom Coronavirus betroffen ist, bei Kundenanliegen eine Hierarchie nach Dringlichkeit einführen:

Oberste Priorität haben Schäden und Leistungen für unsere Kunden. Diese müssen umgehend bearbeitet werden.

An zweiter Stelle stehen Anliegen von Neukunden.

Die dritte Ebene sind vertriebsunterstützende Maßnahmen.

Das Kundenservice muss momentan allerdings zeitlich eingeschränkt werden. Ab Dienstag ist es lediglich von 08.00 bis 16.00 Uhr telefonisch unter der Nummer +43 50 677 670 erreichbar. Längere Wartezeiten am Telefon müssen leider in Kauf genommen werden. Kundinnen und Kunden werden gebeten – so weit möglich – direkt mit ihren Beratern Kontakt aufzunehmen.





