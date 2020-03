Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer appelliert an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben

Nur mehr vier Gründe, die eigene Wohnung zu verlassen

Salzburg (OTS) - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer wandte sich heute an die Salzburgerinnen und Salzburger. Hier sein Statement im Wortlaut:



"Heute Vormittag, um 11.00 Uhr, hat Landeshauptmann Platter von Tirol weitreichende Verkehrsbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen verkündet. Das ist für mich Anlass zu einer Klarstellung, zumal in den Medien massiv der Begriff der Ausgangssperre herumgeistert. Es kann keine Rede von einer Ausgangssperre sein. Das wäre nämlich das absolute Verbot, die eigene Wohnung oder das eigene Haus zu verlassen, sondern es geht um Ausgangsbeschränkungen.

Was unser Bundesland Salzburg betrifft, sind wir momentan in einer Situation, dass die Infektionen auch massiv ansteigen, wir aber derzeit in etwa nur ein Zehntel der Situation an Infizierten haben wie in Tirol. Ich persönlich sehe vorerst überhaupt keinen Anlass für eine Ausganssperre, sondern ich mache mich dafür stark, dass wir eine österreichweite einheitliche Regelung für eine Ausgangsbeschränkung bekommen. Und diese muss vier Ausnahmetatbestände beinhalten.

Erstens für all jene, die in den Betrieb fahren, die ihren Beruf ausüben wollen, zweitens all jene, die einkaufen müssen für den täglichen Bedarfs. In dem Zusammenhang darf ich betonen, dass selbstverständlich die Lebensmittelgeschäfte, die Drogerien, die Apotheken, die Tankstellen, die Trafiken, auch die Banken geöffnet bleiben. Also die Versorgung der Bevölkerung ist jedenfalls sichergestellt. Die dritte Ausnahme besteht für jene, die helfen wollen, zum Beispiel Nachbarn oder betagten Mitbürgern beim Einkaufen. Und viertens ist mir auch besonders wichtig, dass es nach wie vor die Möglichkeit gibt, spazieren zu gehen oder auch Sport im Freien auszuüben, aber nur in Gesellschaft von Menschen, mit denen man zusammen wohnt. Denn es ist für mich nicht vorstellbar, dass wir die Leute in der Wohnung sozusagen einsperren. Bewegung im Freien ist gesund, dort ist auch keine Ansteckungsgefahr gegeben, wenn man Abstand hält. Man muss nur die sozialen Kontakte auf ein Minimum herunterfahren.

Liebe Salzburgerinnen und Salzburger, es liegt jetzt an uns, wie es weitergeht. Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte. Das ist momentan schwierig, aber auch diese Zeit wird vorübergehen. Bleiben Sie soweit es Ihnen möglich ist zuhause. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, organisieren Sie Ihre Betriebe so, dass die meiste Arbeit möglicherweise durch Telearbeit organisiert werden kann, oder dass nicht so wichtige Produkte oder Arbeitsvorgänge jetzt einmal hintangestellt werden. Halten wir zusammen, benehmen wir uns vernünftig und selbstverantwortlich. Geben wir gemeinsam dem Virus keine Chance. Alles Gute!"

