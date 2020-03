Industrie: Volle Unterstützung für konsequente Maßnahmen gegen Coronavirus-Krise

IV-GS Neumayer: Planungssicherheit wichtig – Produktion sicherstellen, Wirtschaftsstandort stabilisieren, Beschäftigung sichern

Wien (OTS) - „In ihren Bemühungen, die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie in Österreich möglichst zu verlangsamen, setzt die Bundesregierung richtige und notwendige Maßnahmen – auch, was die rasche, unbürokratische Unterstützung für Menschen und Unternehmen sowie ganz allgemein die Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes in dieser Krise betrifft. Denn zusätzlich zu allen medizinischen Anstrengungen geht es auch darum, den wirtschaftlichen Schaden für unsere Gesellschaft möglichst gering zu halten, indem wir alles unternehmen, um Arbeitsplätze zu sichern“, erklärte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, am heutigen Sonntag zu den jüngsten Beschlüssen im Nationalrat. Maßgeblich seien u.a. die Sicherung europäischer Lieferketten für österreichische Unternehmen. „Nur mit einem ungestörten grenzüberschreitenden Warenverkehr können wir die Produktion unserer exportorientierten Unternehmen – und damit unzählige Arbeitsplätze – sichern“, betonte Neumayer, der zudem die gestern angekündigten und nunmehr beschlossenen Maßnahmen hinsichtlich Sicherstellung der Liquidität besonders betroffener Unternehmen sowie die flexible und unbürokratische Lösung beim wichtigen Kriseninstrument Kurzarbeit positiv hervorhob.

Nun werde es darum gehen, rasch alle Details für die Konkretisierung und Umsetzung der getroffenen Maßnahmen zu klären und damit für Planungssicherheit zu sorgen. „Was heute beschlossen wurde, sichert Arbeitsplätze, unterstützt Unternehmen mit ihren Beschäftigten und wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir die Herausforderungen der nächsten Zeit als Gesellschaft und Wirtschaftsstandort gemeinsam bewältigen werden“, zeigte sich der IV-Generalsekretär abschließend überzeugt.

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien