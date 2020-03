Corona - Muchitsch: „Staat muss jetzt das lösen, was der Markt nicht kann“

ÖGB-AK-Hotline ab morgen für Arbeitsrecht-Fragen

Wien (OTS/SK) - „Es ist mir noch nie so schwergefallen, hier im Nationalrat zu sprechen: Ich appelliere, Ruhe zu bewahren und einen gemeinsamen Weg aus der Krise zu finden. Das Hilfspaket mit vier Milliarden ist ein wichtiger Schritt aber mit vielen offenen Fragen. Für viele Betroffene kommt dieses Paket zu spät. Morgen wird es beim AMS eine Lawine von Menschen geben, die sich arbeitslos melden müssen. Wie geht es zudem Ein-Personen-Unternehmen ab morgen oder den kleinen und mittleren Unternehmen mit ihren Beschäftigten? Da gibt es keine klaren Regelungen. Was machen wir am Montag auf den Baustellen, in den Schlafcontainern, Firmenbussen, Firmenhallen? Was ist mit dem Arbeitsrecht, Pönalen, Termindruck?“, fragt sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch und stellt klar: „Der Staat muss jetzt das lösen, was der Markt nicht lösen kann.“ ****

Aus diesen Gründen hat die SPÖ einen Abänderungsantrag eingebracht, der Punkte vorsieht, damit die Situation für Betroffene ab morgen klarer wird. „Wir sind auch in der Situation, dass alleinerziehende Mütter und Väter oder Angehörige von zu Pflegenden ab Montag nicht mehr wissen, wie sie die Situation schaffen sollen, weil 60.000 BetreuerInnen aus den Nachbarländern in der 24-Stunden-Betreuung nicht mehr nach Österreich fahren dürfen. Was machen die Menschen dann?“, so Muchitsch.

Deshalb ist der Antrag der SPÖ so wichtig: Pflegende Angehörige haben damit einen Rechtsanspruch auf Entgeltfortzahlung für die Betreuung ihrer Kinder und Angehörigen zu Hause. Und die Arbeitgeber bekommen diese Entgeltfortzahlung voll zurückerstattet.

Allen Menschen, die dazu beitragen, das Leben in Österreich weiterlaufen zu lassen – etwa MitarbeiterInnen in den Lebensmittelgeschäften und in Bäckereien, Paket- und PostzustellerInnen, LKW- und BusfahrerInnen, ZugbegleiterInnen, Personal im Gesundheitsbereich – sei gedankt. „Ab morgen früh wird es eine ÖGB-AK-Hotline geben, die Fragen zum Arbeitsrecht beantwortet“, kündigt Muchitsch abschließend an. (Schluss) sl

