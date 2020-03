FPÖ – Hofer: Menschen dürfen nicht hinters Licht geführt werden

Wien (OTS) - Die Informationspolitik der Bundesregierung in der Corona-Krise ist stark verbesserungswürdig, stellt FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer klar. „Noch gestern haben Gesundheitsminister Anschober und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgeschlossen, dass es zu Ausgangssperren kommt. Seit einer Stunde gibt es in Tirol strenge Ausgangsbestimmungen, und seit kurzem wurden für ganz Österreich Ausgangsbeschränkungen bekannt gegeben, die ab morgen gelten sollen. Mit dieser Kommunikationspolitik werden die Menschen hinters Licht geführt, das so wichtige Vertrauen der Menschen in die Krisenmanager geht damit leider verloren. Ich appelliere an Kanzler Kurz und sein Team, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Offenheit ist in Zeiten der Krise unverzichtbar.“

