ORF-Programmänderungen zum Coronavirus am 15. März: Sondersitzungen National- und Bundesrat live in ORF 2 und ORF III

Außerdem in ORF III: Live-Gottesdienst am Vormittag, zwei Sondersendungen im Hauptabend

Wien (OTS) - Am Wochenende treten der Nationalrat sowie der Bundesrat zu Sondersitzungen zusammen, um die unmittelbar dringlichen Maßnahmen der Bundesregierung in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Aus diesem Anlass ändert der ORF morgen, am Sonntag, dem 15. März 2020, sein Fernsehprogramm.

So überträgt zunächst ORF 2 nach der „ZIB“ live von 9.05 bis ca. 11.00 Uhr das Nationalratsplenum mit Stellungnahmen von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler. Danach übernimmt ORF III die Übertragung aus dem Großen Redoutensaal des Parlamentsausweichquartiers in der Hofburg und sendet die Sitzung in voller Länge. Anschließend (ca. um 13.00/13.30 Uhr) geht es in ORF III weiter mit der Live-Übertragung der Bundesratssitzung.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden alle ORF-Sondersendungen zum Thema Coronavirus als Live-Stream angeboten.

Die aufgrund der Programmänderung entfallende „Beethoven-„matinee“ in ORF 2 wird zu einem noch nicht feststehenden Termin nachgeholt.

Gottesdienst um 10.00 Uhr; „ORF III AKTUELL“ und „ORF III Spezial“ mit Diskussion zur Situation des Kulturbetriebs ab 20.15 Uhr

Vor dem Einstieg in das Nationalratsplenum am Sonntag überträgt ORF III aufgrund der Aussetzung der Gottesdienste in Österreich ab 10.00 Uhr eine römisch-katholische Heilige Messe aus der Kirche des Wiener Priesterseminars. Mit der Fernsehgemeinde feiert der Regens des Priesterseminars Richard Tatzreiter. Der Gottesdienst ist außerdem als Live-Stream in der ORF-TV-Thek sowie auf religion.ORF.at abrufbar.

Auch der Hauptabend in ORF III steht ganz im Zeichen der Coronakrise. Um 20.15 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ (20.15 Uhr) mit einer weiteren Sondersendung zu den jüngsten Entwicklungen, gefolgt von einem „ORF III Spezial“ zum Thema: „Coronavirus – Wie geht es weiter mit der Kultur?“ (21.00 Uhr). Als Diskussionsgäste erwartet Moderator Peter Fässlacher Ulrike Lunacek, Staatssekretärin für Kunst und Kultur, weiters Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, den designierten Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić, die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek Johanna Rachinger und Mercedes Echerer, Schauspielerin und Vorstandsmitglied der Akademie des Österreichischen Films.

