Corona-Krise: Integrationsministerin Susanne Raab und ÖIF stellen wichtige Infos zu Verhaltensregeln in Fremdsprachen bereit

Mehrsprachige Informationen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) können auf ÖIF-Website kostenlos heruntergeladen werden

Wien (OTS) - Im Auftrag von Integrationsministerin Susanne Raab hat der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) Informationen in 11 Fremdsprachen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) veröffentlicht. Die Unterlagen mit den wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln stehen auf der ÖIF-Website zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um offizielle Informationsblätter des Bundesministeriums für Inneres (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz (BMGSPK) sowie der Österreichischen Apothekerkammer (ÖAK); diese wurden durch den ÖIF bisher in 11 Fremdsprachen übersetzt übersetzt, um Migrant/innen mit mangelnden Deutschkenntnissen über die wichtigsten Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus zu informieren.

Integrationsministerin Susanne Raab betont: „Es ist sehr wichtig, dass alle in Österreich lebenden Menschen die Informationen durch die Bundesregierung rund um das Coronavirus lückenlos verstehen. Daher stellen wir die Mitteilungen neben Deutsch auch in zahlreichen weiteren Sprachen zur Verfügung. Die Informationen werden laufend ergänzt und aktualisiert. Jeder muss nun seinen Beitrag leisten, um die Ausbreitung des Coronavirus rasch einzudämmen.“

Bisher Informationen in 11 Fremdsprachen, weitere Sprachen folgen

Die Informationsblätter sind derzeit in folgenden Sprachen verfügbar: Arabisch, Bosnisch-Serbisch-Kroatisch, Chinesisch, Dari / Farsi, Englisch, Französisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Somali und Türkisch. Weitere Sprachen werden laufend ergänzt. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Organisation, die mit Personen ohne ausreichende Deutschkenntnisse in Österreich arbeiten, sind aufgerufen, auf diese Informationen hinzuweisen. Unter www.integrationsfonds.at stehen diese zum kostenlosen Download bereit.

