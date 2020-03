Coronavirus: Nepp fordert kostenlose Garagenplätze für Wiener Spitalsmitarbeiter

Wien (OTS) - Der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, verlangt, dass die Parkplätze der Spitalsgaragen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser ab sofort kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Gesundheitsstadtrat Hacker solle umgehend eine entsprechende Vereinbarung mit den Garagenbetreibern abschließen.

„Gerade unser Gesundheitspersonal muss, überall wo es möglich ist, vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, geschützt werden. Die Ansteckungsgefahr ist in den U-Bahnen, Straßenbahnen und Autobussen erheblich. Die Spitalsmitarbeiter leisten gerade in dieser schwierigen Zeit unmenschliches und gehen für sich und ihre Familien ein großes Risiko ein. Daher sollte man ihnen wenigstens ermöglichen, mit dem eigenen Auto in die Arbeit zu fahren und dieses kostenlos in der Garage abstellen zu können“, betont Nepp.

Nepp weist darauf hin, dass aufgrund des Besuchsverbots sowieso mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. „Ich erwarte mir ein sofortiges Handeln des Gesundheitsstadtrats und der Führung des Krankenanstaltenverbundes, um Gratis-Garagenplätze für die Bediensteten der Spitäler zur Verfügung zu stellen.“

