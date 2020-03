„Runder Tisch“ zum Thema „Zusammenstehen im Kampf gegen das Virus?“

Heute nach „ZIB 2 Spezial“ um 22.25 Uhr in ORF 2; zuvor TV-Ansprache des Bundespräsidenten in der „ZIB“

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wendet sich heute am Freitag, 13. März 2020, in einer TV-Ansprache zur Corona-Krise an die Bevölkerung, die Rede wird im Rahmen der „ZIB“ um 19.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Nach einer „ZIB 2 Spezial“ zum Coronavirus (21.25 Uhr) diskutiert Tarek Leitner um 22.25 Uhr in ORF 2 mit seinen Gästen am „Runden Tisch“:

Seit einigen Stunden wissen die Österreicherinnen und Österreicher, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Die Regierung hat am Nachmittag massivste Einschränkungen für das Alltagsleben verkündet. Sind diese Maßnahmen treffsicher und gerechtfertigt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen? Ziehen Regierung und Opposition in diesem Fall an einem Strang?

Die Gäste sind:

August Wöginger

Klubobmann, ÖVP

Sigrid Maurer

Klubobfrau, Die Grünen

Jörg Leichtfried

Geschäftsführender Klubobmann, SPÖ

Herbert Kickl

Klubobmann, FPÖ

Nikolaus Scherak

Klubobfrau-Stellvertreter, NEOS

