ORF III am Sonntag: „ORF III AKTUELL“ zum Coronavirus und „Coronavirus – Wie geht es weiter mit der Kultur?“

Außerdem: Römisch-katholischer Gottesdienst live, „Rigoletto“ in „Erlebnis Bühne“

Wien (OTS) - Am Wochenende berichtet ORF III Kultur und Information über aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. So steht am Sonntag, dem 15. März 2020, eine „ORF III AKTUELL“-Sondersendung auf dem Programm, gefolgt von einer Diskussionsrunde über die Auswirkungen auf die heimische Kultur. Dazu bittet Peter Fässlacher Staatssekretärin Ulrike Lunacek, Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, den designierten Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić und Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, zu Wort. Außerdem überträgt ORF III aufgrund der Aussetzung der Gottesdienste in Österreich am Sonntag live um 10.00 Uhr eine römisch-katholische Messe aus der Kirche des Wiener Priesterseminars. Weiters wird der Gottesdienst auf religion.ORF.at als Live-Stream angeboten. Operngenuss aus Südfrankreich garantiert „Rigoletto“ in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“.

Sonntag, 15. März

Aufgrund der Aussetzung der Gottesdienste in Österreich überträgt ORF III um 10.00 Uhr einen römisch-katholischen Gottesdienst aus der Kirche des Wiener Priesterseminars in der Boltzmanngasse. Mit der Fernsehgemeinde feiert der Regens des Wiener Priesterseminars Richard Tatzreiter. Der Gottesdienst ist außerdem als Live-Stream auf religion.ORF.at abrufbar.

Im Hauptabend meldet sich „ORF III AKTUELL“ (20.15 Uhr) mit einer weiteren Sondersendung zum Coronavirus. Danach: „Coronavirus – Wie geht es weiter mit der Kultur?“ (21.00 Uhr): Die österreichische Bundesregierung hat anlässlich der Corona-Krise ein Maßnahmenpaket beschlossen, das auch einschneidende Auswirkungen auf die österreichische Kulturlandschaft hat. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher begrüßt u. a. die Staatssekretärin für Kunst und Kultur Ulrike Lunacek, Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, den designierte Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić, und die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek Johanna Rachinger zum Gespräch über die Situation.

Danach begibt sich „Erlebnis Bühne“ ins sonnige Südfrankreich und zeigt „Aus Orange: Rigoletto“ (21.45 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von Alain Guingal singen in dieser Inszenierung des Verdi-Klassikers die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra Gilda, der italienische Bariton Leo Nucci als Hofnarr Rigoletto und Celso Albelo als Herzog von Mantua.

