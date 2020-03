„kulturMontag“ über Gesellschaft und Kulturbetrieb in der Coronakrise

Außerdem: neue Dokumentation „Die Abschaffung der Geschlechter“

Wien (OTS) - Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 16. März 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2, widmet sich der Situation der heimischen Kulturszene, die von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wirtschaftlich stark betroffen ist. Dazu kommen u. a. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek sowie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zu Wort. Wie die Pandemie sich auf die Errungenschaften und Mechanismen einer modernen Gesellschaft wie u. a. Demokratie und Globalisierung auswirkt, ist eine weitere Fragestellung, zu der live im Studio Philosoph Konrad Paul Liessmann Stellung nimmt. Anschließend an das Magazin steht die neue Dokumentation „Die Abschaffung der Geschlechter“ (23.20 Uhr) auf dem Programm.

Österreichs Kulturleben in der Krise – Hilferuf an die Politik

Die heimische Kulturbranche stöhnt unter der Coronakrise, sind doch die wirtschaftlichen Folgen desaströs und noch kaum abschätzbar. Allein der Wiener Staatsoper entgehen durch die Schutzmaßnahmen pro Tag 130.000 bis 140.000 Euro an Einnahmen, sagt Direktor Dominique Meyer. Auch die Bundesmuseen sind seit kurzem geschlossen, Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder musste die feierliche Eröffnung der neuen Dependance kurzfristig absagen. Die Lage für die Freie Szene ist noch dramatischer, denn viele Selbstständige fürchten ums Überleben. Künstlerinnen und Künstler, Moderatorinnen und Moderatoren, Veranstalter, Agenturen, Filmproduzentinnen und -produzenten, Kameraleute, Tonmeister und viele mehr sehen ihre Existenz bedroht. In offenen Briefen fordern sie einen Krisengipfel im Kunst- und Kulturbereich, um mit einem kühlen Kopf rasch sinnvolle Maßnahmen zu finden und zu setzen. Eine große Herausforderung für die Politik, der klar ist, dass der Kultursektor ein für Österreich essenzieller Wirtschaftsfaktor ist. Ob und wie die Auswirkungen auf die Branche abgefedert werden können, fragt der „kulturMontag“ Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek, und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Atempause für die Globalisierung – Corona & der Stillstand

Alles, was die moderne Gesellschaft als selbstverständlich angenommen hat, ist mit dem Coronavirus nicht mehr gegeben. Der individuellen Freiheit, der Mobilität und Beweglichkeit sind plötzlich Grenzen gesetzt in einer Welt, die grenzenlos sein will. Ausgangssperren werden verhängt, Bürgerrechte eingeschränkt, Quarantäne-Maßnahmen getroffen. Globalisierungsgegner reiben sich verschämt die Hände, versucht man sich doch in der Krise abzuschotten. Zentralistisch oder autoritär geführte Staaten, wie China scheinen im Kampf gegen Seuchen im Vorteil zu sein, zählt doch hier die Gemeinschaft und nicht das Individuum. Die westliche Welt befürchtet eine globale Rezession. Kommt die Demokratie an ihre Grenzen? Wird die Menschheit zur Demut gezwungen? Befeuert der Virus Nationalismen? Und kann dieser Ausnahmezustand ein Umdenken in unseren Handlungen bewirken? Dazu ist Philosoph Konrad Paul Liessmann live im Studio.

Dokumentation „Die Abschaffung der Geschlechter“ (23.20 Uhr)

Sexismusdebatte, Ehe für alle, drittes Geschlecht: Wir befinden uns in einem Umbruch, einer Erschütterung Jahrhunderte alter Traditionen:

Die „alte“ Welt, in der Männer noch Männer waren und Frauen nur Frauen, scheint vorbei. Immer mehr Produkte sind vermeintlich auf Mann oder Frau abgestimmt. Heute gibt es für Mädchen rosa Autos, für Burschen blaue. Was heutzutage „normal“ gilt, wird gerade neu verhandelt. Doch auch der Backlash lässt nicht auf sich warten, vielen geht der „Genderwahn“, das „Genderwirrwarr“ definitiv zu weit.

