„Bürgeranwalt“ über fehlende Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden

Am 14. März um 18.00 Uhr in ORF 2

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 14. März 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Zigtausend Euro zu viel bezahlte Gebühren ¬– warum wird eine Rücküberweisung verweigert?

Viele Bürgerinnen und Bürger in St. Peter am Kammersberg in der Obersteiermark haben wegen einer falschen Verordnung aus dem Jahr 1998 zu hohe Gebühren für ihre Wasseranschlüsse bezahlt. Warum ist eine Rücküberweisung des zu viel bezahlten Geldes aus „rechtlichen Gründen nicht möglich?“ Volksanwalt Walter Rosenkranz fordert eine rechtspolitische Lösung.

Nachgefragt: Fehlende Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden. Was ist nach einer Diskussion in „Bürgeranwalt“ geschehen?

Vor einem guten Jahr hat die Sendung „Bürgeranwalt“ Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer und einen jungen Mann im Rollstuhl gebeten zu testen, wie barrierefrei zugänglich verschiedene Wiener Museen sind. Fehlende Geländer bei Treppenaufgängen, komplizierte Zugänge für Menschen im Rollstuhl und steile Rampen führten zu einer eher schlechten Benotung der getesteten Gebäude. Die Redaktion hat nachgefragt, ob sich seither etwas geändert bzw. verbessert hat.

Vorwurf an die Bank: Wurde ein Schilling-Millionenbetrag zwei Mal vom selben Konto abgebucht?

Ein Steirer ist überzeugt, dass seine Bank im Zuge der Schuldentilgung vor 20 Jahren 2.125.000 Schilling – rund 150.000 Euro – zu viel abgebucht hätte. Seine Anwältin hat im Zuge ihrer Recherchen nämlich eine Kopie eines Kontoauszuges gefunden, der das belegen soll. Der Fall ist auch aus anderen Gründen mysteriös, meint die Anwältin. Die betreffende Bank bestreitet die Vorwürfe und wendet zudem Verjährung aller Ansprüche ein.

