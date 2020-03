ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 ab 16. März: von „Schulstunde live“ in „Punkt eins“ bis zur Ö3-Wecker-Bühne

Wien (OTS) - Angebote für die kulturelle und schulische Ausnahmesituation haben die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 für ihre Hörerinnen und Hörer entwickelt und bringen die lebendige heimische Kulturszene via Radio zu ihnen – von „Ö1 macht Schule“ für die schulfreie Zeit über Videostreams aus dem ORF-RadioKulturhaus und Auftritten von Musiker/innen und Kabarettist/innen in der Ö3-Wecker-Bühne bis zur FM4-Spezialsendung mit den Science Busters.

Kulturbühne und Wissensraum Ö1

„Ö1 macht Schule“ für die schulfreie Zeit

Das kondensierte Wissen, das in aktuellen Ö1 Sendungen steckt, wird für den Unterricht in der schulfreien Zeit mit E-Learning-Angeboten verknüpft. Zielpublikum sind Schüler/innen und Lehrkräfte der Oberstufe. 133 Themenpakete aus den 27 Bereichen von Astronomie über Geschichte und Latein bis Wirtschaft stehen aktuell zur Verfügung. Insgesamt sind über 4.500 Sendeminuten abrufbar. Diese Bildungsressource wird von Ö1 für die Corona-bedingt schulfreie Zeit online neu präsentiert und zugänglich gemacht, dazu ist auch ein Podcast-Angebot in Planung. Die Aktion „Ö1 macht Schule“ ist ein seit vielen Jahren höchst erfolgreiches Kooperationsprojekt des ORF mit dem Bildungsministerium und der Pädagogischen Hochschule Wien, Details unter https://oe1.orf.at/schule.

„Punkt eins“ mit Schwerpunkt „Schulstunde live. Ein Ö1 Aktionsprogramm für die schulfreien Tage“

Das „Punkt eins“-Studio wird zum virtuellen Hörsaal und Klassenzimmer, das zum Dialog über aktuelle Wissensthemen und Lernfragen einlädt. Den Auftakt macht die Sendung am 18.3. zum Thema „Lernstrategien – Wie organisiere ich mich selbst?“. Der Sendungsschwerpunkt will aber auch Lebenshilfe und Ansprechpartner/innen liefern zu hilfreichen Strategien für psychologisches Krisenmanagement, zur Elternbildung und Fragen der Erziehung, zur Nachbarschaftshilfe und zum solidarischen Zusammenhalt zwischen den Generationen. „Punkt eins“ kann in diesem Zusammenhang auch zur Live-Bühne für die außerschulische Vermittlung von Literatur, Musik und Kunst werden – von Montag bis Freitag jeweils um 13.00 Uhr in Ö1.

Ö1 Radiobühne „Contra“ mit „Dorfer hat frei“ „Contra“ (sonntags, 19.05 Uhr) lädt unter dem Motto „Dorfer hat frei“ zu einer wöchentlichen Begegnung mit Alfred Dorfer. Angesichts der derzeit verordneten „Bühnenabstinenz“ macht sich dieser Gedanken über das Leben des Kabarettisten abseits des Bühnenalltags. Was machen Kabarettisten jetzt mit jenen Ideen, die sie bislang spontan in ihren Programmen verarbeitet haben? „Satire ist nichts für Stümper“ meint Alfred Dorfer und nützt die Auszeit dafür, über sein Genre, dessen Protagonisten und die Welt nachzudenken.

„Ö1 Kulturpartner“-Porträts in „Ö1 Clubsendung“

In den „Ö1 Clubsendungen“ werden demnächst anstelle der abgesagten Kulturveranstaltungen Porträts der institutionellen „Ö1 Kulturpartner“ gesendet, die deutlich machen, wie lebendig und vielfältig die österreichische Kulturszene ist: Mo.-Fr., 11.25 & 21.55 Uhr; Fr., 15.55 Uhr; Sa., 7.55 & 11.35 Uhr; So., 14.55 & 17.55 Uhr.

„Zeit-Ton-Magazin“ mit Porträts

Im „Zeit-Ton-Magazin“ (mittwochs, 23.03 Uhr) werden Porträts heimischer Komponist/innen und deren kompositorisches Schaffen präsentiert. Zum Auftakt am 18. März wird „Electric Indigo“ vorgestellt.

„Aus der Kultur-Quarantäne“: Das ORF RadioKulturhaus für‘s Wohnzimmer

Geplant ist, dass sich das RadioKulturhaus als „digitaler“ Kulturversorger präsentiert. Mit Videostream-Aufnahmen von RadioKulturhaus-Veranstaltungen der vergangenen Jahre soll dem Publikum von 18. März bis 13. April Kultur-Content für zuhause zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist die Ausstrahlung der Videostreams von Montag bis Freitag jeweils um 20.00 Uhr auf https://radiokulturhaus.orf.at/. Das voraussichtliche Programm von 18. bis 27. März: 5/8erl in Ehr’n (18.3.), Im Zeit-Raum: Richard David Precht (19.3.), Live@RKH: Russian Gentlemen Club (20.3.), Live@RKH: Sofa Surfer (23.3.), Live@RKH: Lylit (24.3.), Federspiel:

Wolpertinger (25.3.), Gustav: Revolution und Reue (26.3.) und Politik & Emotionen: Isolde Charim und David Schalko (27.3.). Bei Fixierung des Programms ist dieses ab Mitte nächster Woche unter https://radiokulturhaus.orf.at/ abrufbar.

Die Ö3-Wecker-Bühne: Vorhang auf für die besten Musiker/innen und die lustigsten Kabarettist/innen Österreichs!

100 Besucher/innen maximal bei Events in geschlossenen Räumen, 500 im Freien, und das alles vorläufig bis Anfang April: Konzerte, Kabaretts, Veranstaltungen – sämtliche Kultur-Events sind aktuell aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die Bühnen des Landes bleiben vorerst geschlossen – die Bühne im Ö3-Wecker aber bleibt offen. Hitradio Ö3 bittet die besten Künstler/innen und die lustigsten Kabarettist/innen Österreichs vor den Vorhang.

Ab Montag (16.3.) sind täglich Musiker/innen und Kabarettist/innen im Ö3-Wecker zu Gast. Den Anfang macht Folkshilfe. Die Band aus Oberösterreich musste den Start ihrer „Sing“-Tour im März verschieben. Sie kommen aber – wie viele andere Künstler/innen und Kabarettist/innen – im Ö3-Wecker vorbei, um gute Stimmung zu machen und ihre größten Hits bzw. die Highlights aus ihren Programmen zu performen. Ob zuhause, im Büro oder auch unterwegs: Ö3-Hörer/innen können einfach via Radio bei diesen Konzerten und Kabarett-Sessions dabei sein. Das Line-Up nächste Woche: Montag, 16. März: Folkshilfe; Dienstag, 17. März: Gery Seidl; Mittwoch, 18. März: Alex Kristan; Donnerstag, 19. März: Josh., Freitag, 20. März: Pizzera & Jaus. Manuel Rubey, Nina Hartmann, Michi Buchinger, Günther Leiner und viele mehr sind in den nächsten Wochen mit dabei – das aktuelle Line-Up für die Ö3-Wecker-Bühne wird laufend auf der https://oe3.orf.at/ aktualisiert. Die Ö3-Wecker-Bühne – ab sofort von Montag bis Freitag im Ö3-Wecker (5.00 bis 9.00 Uhr).

FM4 mit Science Busters und Konzertstream

Radio FM4 unterstützt die heimische Kulturszene in der durch das Coronavirus angespannten Situation mit einem speziellen Programm. Die Förderung heimischer Künstler/innen begreift FM4 seit jeher als einen zentralen Auftrag hat und das Wachstum der heimischen (Musik-)Szene seit seiner Gründung begleitet. Die Absagen quasi aller Kulturveranstaltungen treffen die heimische Szene hart; FM4 unterstützt in dieser schwierigen Situation die österreichischen Kulturschaffenden mit einem speziellen Programm, von der Comedyszene über Filmschaffende bis zu Musiker/innen und in der Musikbranche tätigen Menschen – mit Sessions, Livestreams, Spezialsendungen und natürlich viel österreichischer Musik quer durch alle Sendungen.

„FM4 Amadeus Award“

Trotz der Verschiebung der Amadeus-Gala auf den 10. September widmet sich FM4 ausführlich dem/der Gewinner/in des FM4 Awards – mit Interviews, Bandporträt, Sessions und natürlich viel Einsatz ihrer Musik.

FM4 Soundpark

Quer durchs FM4-Programm, aber besonders im FM4 Soundpark am Donnerstagabend (19.00-22.00 Uhr) wird in Interviews mit Musikveranstalter/innen die Situation der Musikbranche nach den Absagen quasi aller Kulturveranstaltungen beleuchtet, ausschließlich Musik aus Österreich gespielt und nachgefragt, wie Fans in diesen Zeiten ihre Acts unterstützen können.

„Frag die Science Busters! Alles über das Corona Virus und den ganzen Rest.“

Die Science Busters Martin Puntigam, Martin Moder und Florian Freistetter beantworten die Fragen der FM4-Hörer/innen zum alles bestimmenden Thema dieser Tage aus der Sicht der Wissenschaft. „Alles was du über das Coronavirus wissen willst, aber dich kaum zu fragen traust“ - unter diesem Motto werden via Telefon und FM4-Social-Media-Kanälen die dringlichsten Anfragen gesammelt und von den stets gut informierten Science Busters beantwortet.

Diagonale-Highlights via Stream auf fm4.ORF.at

FM4 wird Highlights der Diagonale, des Festivals des österreichischen Films, das komplett abgesagt werden musste, via Stream auf fm4.ORF.at der Öffentlichkeit zugänglich machen.

FM4 Sessions zum Wiederhören

Österreichische Musiker/innen und Bands stehen nach der Absage ihrer Konzerte vor existenziellen Sorgen. Nicht nur die Konzerteinnahmen fallen dabei weg, sondern auch die so wichtige Promotion. Um die Musik heimischer Künstler/innen noch stärker in den Fokus zu rücken, werden aus dem reichhaltigen FM4-Archiv schwerpunktmäßig Konzerte und Sessions verfügbar gemacht.

Kreiml & Samurai Livekonzert im Stream

Da einzelne Shows der „Zruck in die Zua-Kunft“-Tour der Band Kreiml & Samurai verschoben werden mussten, kommen sie nun direkt ins Wohnzimmer. Am 21. März um 20.00 Uhr spielen sie ihr Konzert via kostenlosem Livestream auf fm4.orf.at.

FM4 Wortlaut sucht wieder Kurzgeschichten

Ab April werden wieder die besten Kurzgeschichten zu einem vorgegebenen Thema gesucht. Nachwuchs-Literat/innen bekommen so die Chance, durch den prestigereichen Wettbewerb ihre Texte einem breiten Publikum vorzustellen und sie einer prominenten Jury zu präsentieren.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at