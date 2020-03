„Feier.Stunde“: Glaube und Religion im ORF in Zeiten der Coronakrise

Wrabetz: „Wollen glaubenden Menschen in diesen herausfordernden Zeiten Service bieten“

Wien (OTS) - Die gegenwärtige Coronakrise betrifft auch die verschiedenen Religions- und Glaubensgemeinschaften in Österreich. Gottesdienste und religiöse Feiern müssen aufgrund der behördlichen Bestimmungen eingeschränkt bzw. weitgehend abgesagt werden. Der ORF kommt in diesen Zeiten dem Bedürfnis glaubender Menschen in Österreich dennoch nach.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Als Service erarbeitet die Religionsabteilung des ORF derzeit gerade gemeinsam mit verschiedenen Religions- und Glaubensgemeinschaften in Österreich ein zusätzliches Programm. Die ‚Feier.Stunde‘ soll in den kommenden Wochen glaubenden Menschen mit ihrem Wunsch nach Gottesdienstfeiern, Gebeten und religiöser Ansprache in diesen herausfordernden Zeiten der Krise entgegenkommen.“

Neben diesem zusätzlichen Angebot, das in ORF III, auf der ORF-TV-Thek und auf religion.ORF.at künftig unter dem Titel „Feier.Stunde“ zu sehen sein wird, steht den Österreicherinnen und Österreichern wie gewohnt die umfangreiche ORF-Religionsberichterstattung in ORF 2, Ö1 und Ö2 sowie auf religion.ORF.at zur Verfügung.

Bereits am Sonntag, dem 15. März 2020, überträgt ORF III ab 10.00 Uhr einen römisch-katholischen Gottesdienst aus der Kirche des Wiener Priesterseminars. Den Gottesdienst mit der Fernsehgemeinde feiert der Regens des Wiener Priesterseminars, Richard Tatzreiter. Der Gottesdienst ist außerdem als Live-Stream in der ORF-TV-Thek und auf religion.ORF.at abrufbar.

