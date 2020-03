„Sport am Sonntag“ über das Coronavirus und seine Folgen für die Sportwelt – Sportminister Werner Kogler live zu Gast

Am 15. März ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 15. März 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Sportminister Werner Kogler live zu Gast

Der Sport in der Krise – kann die Politik den Sport noch retten?

Ein Virus legt die Sportwelt lahm

Das Coronavirus und seine Folgen für Veranstalter, Profis & Amateure.

Matthias Mayer live im Studio

Das Ski-Ass über eine ereignisreiche Saison zwischen Kitzbühel-Triumph und Absage-Chaos.

Die große Ski-Weltcup-Bilanz

Der Rückblick auf die Saison 1 nach Marcel Hirscher.

Helmkamera-Legende Hans Knauss im Live-Gespräch

Der 49-Jährige beendet nach 600 Kamerafahrten seine Karriere als Kameraläufer.

Überflieger Stefan Kraft

Das Porträt des Gesamt-Weltcupsiegers.

