Michaela Latzelsberger wird neue CEO bei Philips Austria

Profi mit langjähriger Managementerfahrung übernimmt Leitung des führenden Gesundheitsunternehmens. Robert Körbler wechselt in internationale Rolle bei Philips

Wien (OTS) - Mag. Michaela Latzelsberger (47) übernimmt mit 01.April 2020 als CEO die Geschäftsführung von Philips Austria. Latzelsberger folgt auf Robert Körbler, der innerhalb des Konzerns eine neue, internationale Aufgabe übernimmt.

Latzelsberger übernimmt neben der Gesamtleitung auch die Führung des Unternehmensbereiches Health Systems inklusive aller nationalen Salesbereiche. Der Bereich Health Systems fokussiert auf den gesamten professionellen Gesundheitsbereich – vom Krankenhaus bis zur Pflege und Betreuung zu Hause. Sie berichtet in dieser Funktion an den CEO von Philips DACH, Peter Vullinghs.

Latzelsberger war zuletzt Geschäftsführerin von Coloplast für Österreich und die Schweiz.

1972 in Wien geboren, studierte sie Biologie und Genetik an der Universität Wien. Noch während des Studiums, das sie erfolgreich als Mag. rer. nat. abschloss, begann sie ihre Karriere bei Shell und wechselte bereits 1999 zu Novartis in den Gesundheitsbereich. Weitere Stationen waren Gruenenthal und UCB, wo sie bereits für Österreich und die Schweiz zuständig war. Nach der Position des Commercial Director bei Astra Zeneca Austria wechselte sie 2014 zu Coloplast, anfänglich als Country Manager Österreich, später als Cluster Manager für Österreich und Schweiz.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Cluster Manager ist Mag. Latzelsberger im Senat der Wirtschaft, der WKÖ und in der Interessensvertretung der Medizinprodukte Hersteller( Austromed) aktiv.

„ Ich freue mich, dass wir mit Mag. Latzelsberger den richtigen Profi im Bereich der Gesundheit in Österreich für diese herausfordernde Position gefunden haben “ so Robert Körbler, bisheriger CEO von Philips Austria. „ Gemeinsam mit dem großartigen Team in Österreich wird sie die spannende Weiterentwicklung von Philips zum führenden Lösungsanbieter im Gesundheitsbereich vorantreiben. Ich danke allen, die mich bisher auf diesem Weg begleitet haben und ich wünsche Michaela Latzelsberger alles Gute und viel Erfolg. “

„ Philips ist ein renommiertes und erfolgreiches Gesundheitsunternehmen ,“ zeigt sich Mag. Latzelsberger begeistert „ Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen und zu gestalten. “

Robert Körbler bleibt im Konzern und wird eine globale Position mit weltweiter Kundenverantwortung innerhalb von Philips übernehmen.

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 80.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

