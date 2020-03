HC Strache zu Corona-Krise: Kühler Kopf und starke Nerven sind derzeit die besten Ratgeber

Maßnahmen durch Bundesregierung müssen mit Augenmaß erfolgen

Wien (OTS) - „In Zeiten schwerer Krisen wie der nun vorliegenden gilt es kühlen Kopf und starke Nerven zu bewahren. Schnellschüsse und verunsichernde Maßnahmen hingegen sind tunlichst zu vermeiden. Wenn wie aktuell bei Corona buchstäblich Menschenleben auf dem Spiel stehen, ist weder der Moment noch die Zeit, um politisches Kleingeld zu schlagen“, forderte Strache alle Beteiligten zu mehr Sachlichkeit auf.

All jene Personen, die derzeit offenbar gezielt Gerüchte streuen, um Panik zu schüren und die Menschen zu verunsichern, bezeichnete Strache heute wörtlich als „Schande“.

„Ich möchte den Österreicherinnen und Österreichern in dieser schwierigen Zeit Mut zusprechen. Rücken wir alle ein Stück weiter zusammen und helfen wir uns gegenseitig, wenn Not am Mann ist. An dieser Stelle appelliere ich jedoch auch an die Bundesregierung, notwendige Maßnahmen hinsichtlich ihrer negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und soziales Alltagsleben zu prüfen und diese mit Augenmaß nach dem Motto ‚So wenig wie möglich, so viel wie nötig‘ zu setzen“, so Strache abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ

PR-Berater Gernot Rumpold

+43 664 465 88 55

gernot.rumpold @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at

Dorotheergasse 5 / Mezzanin

1010 Wien