AK Steiermark ab Montag nur noch telefonisch und per E-Mail erreichbar

Graz (OTS) - Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus und zum Schutz ihrer Mitglieder schränkt die AK Steiermark ihre Beratungstätigkeiten ein. Die Expertinnen und Experten sind per Telefon und E-Mail erreichbar.

"Uns liegt die Gesundheit unserer Mitglieder, Kundinnen und Kunden, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr am Herzen, daher versuchen wir die Vorschläge der österreichischen Bundesregierung weitestgehend zu befolgen. Wir sind trotzdem für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da", informiert AK-Präsident Josef Pesserl.

Zum Schutz ihrer Mitglieder und um ihren Beitrag zur Begrenzung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus zu leisten, wird die Arbeiterkammer Steiermark im Haupthaus in der Hans-Resel-Gasse 8-14 in 8020 Graz sowie in ihren Außenstellen ihre Beratungstätigkeit einschränken: Die AK-Expertinnen und AK-Experten stehen ab Montag nur noch telefonisch und per E-Mail mit Rat und Hilfe zur Verfügung. Diese Beratungsschiene wird ab sofort aufgestockt.

Außerdem wird die AK Steiermark weiterhin aktuell unter www.akstmk.at und auf www.facebook.com/akstmk/ informieren.

Alle Informationen finden Sie unter www.akstmk.at/coronavirus



