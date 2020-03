„Heimat Fremde Heimat“: Coronavirus – Der Zusammenhang von Angst und Rassismus

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 15. März 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Coronavirus: Der Zusammenhang von Angst und Rassismus

Während Coronavirus-bedingt das öffentliche Leben vielerorts auf das Nötigste beschränkt wird, hat das Virus vor allem eines offengelegt:

einen strukturellen Rassismus gegenüber der asiatischen und italienischen Gemeinschaft. In den vergangenen Wochen haben Personen asiatischen Hintergrunds auf den sozialen Plattformen unter dem internationalen Hashtag #iamnotavirus rassistisches Verhalten beklagt. Silvana Meixner und Adriana Juric mit einem Bericht über die Situation in Wien.

Roma-Bettler – ein Phänomen der Armutsmigration

Sie sind die ärmsten der Armen in der ganzen EU – die Roma, die als besonders sichtbare armutsbedingte Migrantinnen und Migranten seit Jahren zum Straßenbild in den größeren Städten Österreichs gehören. Sie kommen vor allem aus Rumänien und Bulgarien, aber auch aus anderen Ländern des früheren Ostblocks. Mancherorts waren die Stadtbewohner/innen durch deren Präsenz genauso überfordert wie die örtlichen Sozialeinrichtungen und die Behörden, Verbote und Ausgrenzungen folgten. Dalibor Hýsek sprach mit der Vorarlberger Soziologin Erika Geser-Engleitner, Autorin einer Studie zu diesem Phänomen, sowie mit den Expertinnen des Romano Centro in Wien.

Weitblicke mit Robert Menasse

Sei es die Angst vor einer Krankheit oder die Angst vor dem Fremden, viele Menschen würden aktuell fast reflexartig mit aggressiver Abschottung und Distanzierung reagieren, beklagt der Kulturphilosoph und Schriftsteller Robert Menasse. In der Sendereihe „Weitblicke“ beleuchtet der österreichische Denker mit jüdischen Wurzeln die politische Konstruktion von „Wir-Gruppen“ und Feindbildern sowie den Begriff „Heimat“. Sabina Zwitter hat mit dem Schriftsteller gesprochen.

