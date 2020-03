Aktuelles zum Coronavirus: ORF III zeigt ab 16. März „Nachrichten in Einfacher Sprache“

Montag bis Freitag, 19.30 Uhr, ORF III

Wien (OTS) - Nachrichten in Einfacher Sprache sind für das Verstehen von Informationen in der Gesellschaft von hoher Relevanz. ORF III Kultur und Information informiert ab 16. März 2020, von Montag bis Freitag um 19.30 Uhr, über aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus mit Nachrichten in leicht verständlicher Sprache.

