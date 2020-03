LR Schleritzko: Öffentlicher Verkehr in NÖ wird aufrechterhalten

„Verkehrsverbund Ost-Region ist in Abstimmung mit seinen Partnern. Maßnahmen zum Schutz der Lenkerinnen und Lenker werden gesetzt.“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Der Öffentliche Verkehr in Niederösterreich wird weiterhin aufrechterhalten, aktuell verkehren alle Öffis im Verkehrsverbund Ost-Region nach Fahrplan. Der Verkehrsverbund Ost-Region ist hierzu in enger Abstimmung mit seinen Partnern. Wir bitten jedoch darum alle nicht notwendigen Fahrten zu vermeiden, wo es geht zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren und die gängigen Hygienemaßnahmen einzuhalten“, informiert NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko über die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem regionalen Bus- und Bahnverkehr.

Alle Fahrzeuge der VOR-Partner werden regelmäßig gründlich gereinigt. Das beinhaltet auch die ausführliche, feuchte Reinigung aller Flächen, mit denen Fahrgäste in Berührung kommen (z.B. Haltegriffe, Haltestangen, Haltewunschtasten, etc.).

„Ich danke den Verantwortlichen im VOR und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verkehrsunternehmen dafür, dass sie auch in dieser herausfordernden Zeit die Öffentliche Infrastruktur am Laufen halten. Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes, die auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass Verkehrswege immer benutzbar bleiben“, so Schleritzko.

„Zum Schutz der Lenkerinnen und Lenker werden in den nächsten Tagen einige Maßnahmen umgesetzt“, hält der Landesrat weiter fest. Ab Montag, 16. März 2020, ist der Ticketverkauf in Regionalbussen des VOR ausgesetzt, zudem bleibt die vordere Türe (Fahrertür) der Busse verschlossen. Fahrgäste werden gebeten, die mittleren Türen zu verwenden. Die Fahrgäste werden gebeten andere Verkaufsstellen wie Automaten, Personenkassen oder Online- und Mobile Ticketshops, z.B. http://shop.vor.at zu nutzen.

Wie die Landessanitätsdirektion festhält, ist bei Auftreten von Symptomen die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, für alle allgemeinen Anfragen zum Thema Coronavirus steht die Hotline der AGES (0800 555 621) zur Verfügung. Umfassende Informationen sind auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noel.gv.at zu finden.

