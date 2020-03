VOR zur Coronavirus-Epidemie: Öffentlicher Verkehr in der Ostregion aufrecht

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und seine Partner sichern die Mobilität in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Aktuell verkehren die öffentlichen Verkehrsmittel im VOR großteils nach Fahrplan. Insbesondere im grenzüberschreitenden ÖBB-Verkehr kommt es jedoch zu Einschränkungen. Fahrgäste werden daher gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren und grundsätzlich soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden. Aktuelle Informationen sind unter https://anachb.vor.at/ bzw. http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external ersichtlich

VOR und seine Partner setzen konkrete Maßnahmen zum Schutz von Fahrgästen sowie Personal: In der Ostregion wird der Ticketverkauf am Fahrzeug eingestellt, um die persönlichen Kontakte möglichst hintanzuhalten. Ab Montag, 16. März 2020, ist der Ticketverkauf in Regionalbussen des VOR flächendeckend ausgesetzt, zudem bleibt die vordere Türe (Fahrertür) der Busse verschlossen. Fahrgäste werden gebeten, die mittleren Türen zu verwenden, Hygienemaßnahmen einzuhalten und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Den Fahrgästen stehen alle anderen Verkaufskanäle natürlich weiterhin online oder am Automat zur Verfügung. Bei Fragen zum Corona Virus stehen die Informationsangebote der zuständigen Behörden zur Verfügung.

Aus Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer appellieren VOR und seine Partner an Fahrgäste, folgende Verhaltensregeln zu beachten:

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seif

Bitte persönliche Kontakte nach Möglichkeit vermeiden

Bargeldlose Zahlungen sind zu bevorzuge

Bedecken Sie beim Husten oder Niesen Ihren Mund und Ihre Nase mit einem Taschentuch bzw. Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge

Halten Sie wenn möglich einen Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Reisenden

Bitte beachten Sie, dass spätestens ab Montag, 16. März 2020, in VOR-Regionalbussen kein Ticketverkauf bei Lenkerinnen und Lenkern möglich ist und die Vordertüren geschlossen bleiben. Bitte nutzen Sie andere Verkaufsstellen wie Automaten, Personenkassen oder Online- und Mobile Ticketshops, z.B. http://shop.vor.at

Alle Fahrzeuge der VOR-Partner werden regelmäßig gründlich gereinigt. Das beinhaltet auch die ausführliche, feuchte Reinigung aller Flächen, mit denen Fahrgäste in Berührung kommen (z.B. Haltegriffe, Haltestangen, Haltewunschtasten, etc.).

Weiterführende Corona-Infos

Für weitere Fragen stehen zwei Hotlines der zuständigen Behörden zur Verfügung:

24-Stunden-Hotline für allgemeine Fragen zum Corona-Virus: Telefon 0800 555 621

Wer Symptome aufweist oder befürchtet, erkrankt zu sein: Telefon 1450

Handlungsanleitungen und aktuelle Informationen

