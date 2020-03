Trauner Verlag öffnet digitale Lehrbuch-Plattform für alle Schulen in Österreich

Ab sofort kostenloser Zugang zum kompletten Angebot an digitalen Lehrmaterialien

Linz (OTS) - Unterstützung für alle Schulen, die aufgrund des Corona-Virus ab der kommenden Woche geschlossen werden müssen: Der Linzer Trauner Verlag öffnet seine Online-Plattform “Digibox” und stellt ab sofort sämtlichen Schulen in Österreich sein komplettes Angebot an digitalen Lehrmaterialien kostenlos zur Verfügung. Alle der jährlich bundesweit mehr als 500.000 ausgelieferten gedruckten Schulbücher gibt es als kostenlose E-Book-Version mit digitalen Zusatzfunktionen und Lehrmaterialien auf der Seite www.trauner-digibox.com. Der Trauner Verlag gehört bei berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie in den gastronomischen Berufsschulen zu den Marktführern in Österreich.



“Anlässlich der Schulschließungen ab nächster Woche möchten auch wir einen Beitrag leisten, um alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich beim digitalen Unterricht zu unterstützen”, sagt Eigentümer und Geschäftsführer Rudolf Trauner. Ein kostenfreier Zugangsschlüssel für die Online-Plattform kann per E-Mail an digibox@trauner.at angefordert werden.



>> Pressetext & FOTO: www.pressefach.info/trauner

Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Trauner, +43 732 77 82 41-305, r.trauner @ trauner.at