Karl Baron präsentiert neuen Bezirksrat der ‚Allianz für Österreich‘

Bezirksrat Gerhard Wegscheidler verlässt die FPÖ Meidling

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass sich mit Gerhard Wegscheidler nun ein weiterer langjähriger Weggefährte von HC Strache zur Mitarbeit in unserer Bürger- und Bürgerinnenbewegung ‚Allianz für Österreich‘ entschieden hat. Wegscheidler war seit 2010 Bezirksrat der FPÖ Meidling und hat gestern seine Entscheidung den DAÖ-Gründern im Beisein von HC Strache im Landtagsklub mitgeteilt“, so Karl Baron heute.

Der 1962 geborene Gerhard Wegscheidler werde als Mitglied der Verkehrskommission zukünftig die Verkehrspolitik der ‚Allianz für Österreich‘ in enger Kooperation mit ihm als Verkehrssprecher im 12. Bezirk vertreten, so Baron.

„Ich freue mich außerdem, bekanntgeben zu können, dass noch weitere Mitstreiter dem mutigen Schritt Wegscheidlers folgen und schon demnächst treue Freunde aus dem Kreis der Bezirksräte der neuen Bürgerbewegung von HC Strache beitreten werden“, kündigte Baron an.

Als ausschlaggebende Motivation für seinen Schritt gab Gerhard Wegscheidler die Art und Weise, wie seitens der Wiener Landespartei mit HC Strache und seiner Frau Philippa umgegangen wurde, an. Auch sei laut Wegscheidler die politische Linie seiner bisherigen FPÖ so gut wie nicht mehr erkennbar.

„Es tut ihm sehr leid, dass nach über einem Jahrzehnt Mitgliedschaft in der FPÖ dieser Schritt notwendig geworden ist, aber er freut sich schon auf die Zusammenarbeit in seiner neuen politischen Familie, in der wir Bezirksrat Gerhard Wegscheidler herzlich willkommen heißen“, schloss Baron.

Zur Person: Gerhard Wegscheidler trat 2008 der FPÖ bei und hat von 2010 über ein Jahrzehnt das Amt eines Bezirksrates in Wien Meidling bekleidet. Am 12. März 2020 vollzog Wegscheidler seinen Austritt aus der FPÖ und gehört seither der ‚Allianz für Österreich‘ an. Der 58-jährige Meidlinger ist beruflich als Filialleiter tätig und ist Mitglied der Verkehrskommission.

