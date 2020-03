NEOS Wien: Erste digitale Mitgliederversammlung

Wahl der Gemeinderats- und Bezirkslisten am 28.3. via E-Voting

Wien (OTS) - Die geplante Mitgliederversammlung von NEOS Wien am 28. März findet aufgrund der Corona-Krise digital statt. Das bestätigt NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern: „Natürlich können wir uns angesichts der aktuellen Lage nicht wie geplant treffen. Wir machen daher aus der Not eine Tugend und werden die Mitgliederversammlung via Livestream und E-Voting erstmals vollkommen digital durchführen!“

Auf der Tagesordnung stehen die Wahlen des Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl 2020 sowie der Listen für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen. Via Livestream wird die Tagesordnung durch das Sitzungspräsdidium durchgeführt, die Mitglieder erhalten die Möglichkeit, innerhalb eines Zeitfensters ihre Stimmen für die Wahlen abzugeben. Das Ergebnis wird dann ebenfalls via Livestream verkündet: „Ich bedanke mich bei allen, die innerhalb kürzester Zeit die Umstellung der Mitgliederversammlung möglich gemacht haben. Am 28. März wird NEOS Wien somit die erste volldigitale Mitgliederversammlung in der österreichischen Parteiengeschichte abhalten!“ betont Landesgeschäftsführer Kern.

Bis dorthin läuft das Procedere wie geplant ab – so beginnt beispielsweise kommenden Montag das allgemeine Online-Voting für die Gemeinderatsliste, wo jede Wienerin und jeder Wiener unter vorwahl.neos.eu abstimmen darf. Als zweiter Schritt vergibt dann der Erweiterte Vorstand ebenfalls seine Stimmen, bevor am 28. März die NEOS Mitglieder die endgültigen Listenreihungen vornehmen.





