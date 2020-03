SP-Hietzing: Identität und Charakter des Bezirkes erhalten

SPÖ stellt Schutz des Ortsbildes und Platzgestaltung in den Mittelpunkt der Bezirksvertretungssitzung

Wien (OTS) - In der Sitzung der Bezirksvertretung am Mittwochabend standen für die SPÖ Hietzing der Schutz des Ortsbildes, Platzgestaltung und Maßnahmen zum Klimaschutz im Mittelpunkt.

Erhaltung des dörflichen Charakters

Die Lebensqualität in Hietzing steht in direktem Zusammenhang mit dem dörflichen Charakter und den noch vorhandenen alten Ortskernen in den unterschiedlichen Bezirksteilen. "Wir wollen diese auch für zukünftige Generationen sichern. Daher fordern wir in unserer Resolution, schützenswerte Bereiche festzulegen. So wollen wir die Identität und den Charakter des Bezirkes erhalten", erläutert BVin-Stv. Matthias Friedrich die Idee dahinter. "Um diese Gebäude zu bewahren, stehen uns unterschiedliche Möglichkeiten wie Schutzzonen, Ensembleschutz oder auch der Denkmalschutz zur Verfügung", so Friedrich weiter.

In Hietzing gibt es zwar zahlreiche Bauprojekte die stark profitorientiert sind, aber wenig neuen geförderten Wohnbau. Dem will die Bezirks-SPÖ entgegensteuern. "Wenn auch wieder junge Familien nach Hietzing ziehen sollen und die Kinder der hier bereits lebenden Familien im Bezirk bleiben möchten, werden wir zusätzlichen leistbaren Wohnraum benötigen", ergänzt SP-Klubvorsitzender Marcel Höckner.

Grünes Gesamtkonzept für den Speisinger Platz

Die Grünflächen auf Höhe Speisinger Straße Nr. 42 (Bank Austria), vor der Postfiliale, sowie im Bereich der einmündenden Gallgasse stehen optisch in direktem Bezug zueinander. "Daher wollen wir für diese Grünflächen eine gemeinsame Gestaltungsidee mit den Dienststellen der Stadt erarbeiten. Historisch handelt es sich hier um den identitätsstiftenden Teil des Speisinger Grätzels. Insbesondere die erhaltenen Gründerzeithäuser und die ebenerdigen Vorstadthäuser am Ende der Gallgasse würden durch eine ensembleartige Begrünung wesentlich gewinnen und den verbindenden Charakter des Platzes verstärken", skizziert der stellvertretende Bezirksvorsteher Friedrich den gestellten Antrag.

Maßnahmen gegen Hitze

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Daher hat die sozialdemokratische Fraktion wieder Anträge zum erträglicheren Umgang mit der Hitze eingebracht. "Einerseits wollen wir nach Möglichkeit Hydranten im Bezirk temporär mit Nebelduschen - sogenannten 'Sommerspritzern' - aufrüsten und andererseits haben wir eine Kühlung für den ganzjährig geöffneten Pensionistenklub in der Lockerwiese beantragt", fasst der Vorsitzende der SP-Fraktion die weiteren Anträge zusammen.

"Der Pensionistenklub ist ein beliebter Treffpunkt für ältere Menschen im Grätzl und daher besonders wichtig. Auch weil gerade diese Gruppe von der Hitze sehr stark betroffen ist. Es wäre gut, wenn der Pensionistenklub speziell im Sommer ein Ort der Begegnung von Alt und Jung wird, um der Hitze zumindest für kurze Zeit zu entkommen", so Höckner abschließend.

