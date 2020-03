BE OPEN startet die nächste weltweite offene Ausschreibung #BEOPENThinkFuture

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, ein kreativer Think-Tank, der von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, kündigt einen neuen offenen Aufruf in den sozialen Medien an.

Die neue offene Ausschreibung' BEOPEN Think Future' ist der Förderung von nachhaltigem Konsum, Design und Produktion gewidmet und wurde von dem 12. SDG der UNO inspiriert.

Die SDGs, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung, wurden von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen als universeller Aufruf zum Handeln angenommen, um Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass alle Menschen im Jahr 2030 Frieden und Wohlstand genießen können. Es gibt insgesamt 17 globale Ziele, wobei sich das 12. SDG dem verantwortungsvollen Konsum und der Produktion widmet und nach Lösungen sucht, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem wir die Art und Weise ändern, wie wir Güter und Ressourcen produzieren und konsumieren.

Wir haben nur eine Erde und sind für unser Überleben und Wohlergehen vollkommen von ihr abhängig. Aber die Umweltprobleme sind heutzutage zu einem verheerenden Problem geworden, da ein großer Teil des Wirtschaftswachstums der Erde durch die übermäßige Ausbeutung der natürlichen Ressourcen erreicht wurde. Sowohl der Mensch als auch die Natur werden unter den schwerwiegenden Folgen leiden, wenn die derzeitigen Verbrauchs- und Produktionsraten steigen.

Wir laden umweltbewusste Kreative ein, ihre Bilder einzureichen, die das Problem zum Ausdruck bringen oder das Ziel verfolgen, Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, um ihr Bewusstsein zu schärfen und das nachhaltige Leben zu fördern.

Mit dem Hashtag #BEOPENThinkFuture können Sie relevante Bilder, die dieses Thema widerspiegeln, über Instagram mit anderen teilen, um die Fähigkeit der Menschen zu feiern, die Realität um sie herum kreativ zu interpretieren.

Der Einsendeschluss ist der 31. März 2020. Die Mitglieder der BE OPEN-Community wählen dann den Gewinnerbeitrag aus einer Auswahlliste von Einreichungen mit der höchsten Anzahl an Likes von Instagram-Benutzern aus. Der Gewinner erhält einen Preis in Höhe von 300 Euro.

BE OPEN glaubt, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation nicht auf die Kunst- und Designindustrie beschränkt ist. Diese Reihe von Online-Challenges richtet sich an jene kreativen Köpfe weltweit, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag sehen und in der Lage sind, diese mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umzuwandeln.

