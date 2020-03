IFA Top-Investment zur Zeichnung geöffnet: „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“

Wohnbauprojekt mit insgesamt 160 Neubauwohnungen im dynamisch wachsenden Grazer Trendstadtteil Straßgang

Gesamtinvestitionsvolumen von rund 43 Millionen Euro

Maßgeschneiderte Investments: Drei Beteiligungsvarianten zur Wahl

Seit der Unternehmensgründung hat IFA in Graz bereits über 60 Immobilieninvestments erfolgreich realisiert. Das Tochterunternehmen von SORAVIA verstärkt das Engagement in der steirischen Landeshauptstadt und bietet privaten und institutionellen Anlegern mit dem Wohnbauprojekt „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ ab sofort weitere maßgeschneiderte Investments: Mit dem aus acht Häusern bestehenden Ensemble schafft der Spezialist für direkte Immobilieninvestments insgesamt 160 neue Wohnungen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 43 Millionen Euro.

„Das Bevölkerungswachstum in Graz ist stabil hoch. Mit ‚186 Grad | Wohnensemble Graz Süd‘ bedienen wir die starke Nachfrage nach leistbarem Wohnraum und bieten Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von der dynamischen Bevölkerungsentwicklung zu profitieren“, erklärt IFA-Vorstand Michael Baert. „Wir bieten für jeden Anleger das passende Investment. Mit der Erweiterung unseres Angebotsportfolios um das IFA Bauherrenmodell Plus ‚BAR‘ profitieren Barzahler optimal von den IFA Bauherrenmodell Plus Vorteilen.“

Maßgeschneiderte Lösungen für Investoren

„186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ umfasst Wohnungen in Größen von 38 m² bis 74 m², jede mit Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Großzügige Grünflächen, optimale Verkehrsanbindung sowie Bildungseinrichtungen und Nahversorger in direkter Umgebung sorgen zusätzlich für langfristige Vermietbarkeit. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Mit „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ bietet IFA für jeden Anleger passende Investments für Vermögenserhalt und Vermögensvorsorge, eine Beteiligung ist über ein IFA Neubauherrenmodell, das IFA Bauherrenmodell Plus oder über das IFA Bauherrenmodell Plus „BAR“ möglich. Bei allen Varianten profitieren Investoren neben langfristiger Vermietbarkeit und soliden Renditen von Förderungen und steuerlichen Begünstigungen. Für Sicherheit sorgt neben dem persönlichen Eintrag der Anteile ins Grundbuch auch die Stärke der Bauherrengemeinschaft. Das IFA Bauherrenmodell Plus kombiniert zudem sämtliche Vorteile eines Bauherrenmodells mit jenen von Vorsorgewohnungen. Weitere Informationen zu aktuellen Investments erhalten Sie unter www.ifa.at/projekte

Daten & Fakten: „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“

Standort: Gradnerstraße 186, 8054 Graz

Wohnungen: 160 Neubauwohnungen, 38 m² bis 74 m²

Jede Wohnung verfügt über Eigengarten, Terrasse oder Balkon

Tiefgaragenplätze: 173

Wohnnutzfläche: 7.985 m²

Gesamtinvestitionsvolumen: rd. 43 Mio. Euro

Geplante Fertigstellung: 2022

Über IFA – Institut für Anlageberatung

IFA ist seit 1978 Spezialist für direkte Immobilieninvestments für private und institutionelle Anleger in Österreich, hat bisher 469 Projekte realisiert und verwaltet ein Investmentvolumen von 2,35 Mrd. Euro. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen Dienstleistungen: Von der Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten für Investments über die steuerliche Beratung und Erstellung individueller Finanzierungskonzepte bis hin zu Asset- bzw. Property Management und Vermietung. Zu den Investment-Highlights der letzten Jahre zählen die Wiener Sofiensäle, das Motel One Wien-Staatsoper, das Palais Zollamt Linz oder das Palais Faber in Salzburg. Mehr Informationen: www.ifa.at

